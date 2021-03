Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 3 marzo 2021/ Ariete, Leone e Sagittario..

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, mercoledì 3 marzo 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha previsto l’astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Scopriamo le previsioni del segno Ariete: l a giornata di oggi invita a portare avanti una profonda riflessione utile a capire come muoversi in vista del futuro. La primavera regalerà stimoli interessanti per attuare importanti cambiamenti, ma sarà necessario capire cosa si desidera sia in ambito lavorativo che sentimentale.

E ora passiamo al segno del Leone: Le stelle secondo l’Oroscopo Paolo Fox di questo mercoledì sembrano portare un po’ di nervosismo che sembra ricordare i disagi vissuti all’inizio di Febbraio. Potrebbero tornare a galla alcune situazioni capaci di generare perplessità e recriminazioni: attenzione a non perdere le staffe.

Sagitario, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

La situazione astrologica di queste giornate sembra segnalare qualche difficoltà sul piano amoroso, ma con l’avvicinarsi del fine settimana si potrà contare su qualcosa di più. Buone opportunità sul piano lavorativo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA