Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi 30 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 maggio 2020

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco il Leone: Qualcuno potrebbe sentirsi un po’ insoddisfatto e affaticato a causa di un Saturno opposto che sembra porre continuamente la necessità di far valere le proprie opinioni all’interno di svariate piccole dispute. Bisognerebbe cercare di non riversare questa agitazione in amore, dove non sembrano esserci particolare i disagi.

OROSCOPO VERGINE – Vergine: La presenza della Luna nel segno sembra poter regalare una grande forza, utile a superare le difficoltà emotive che potrebbero essersi presentate durante gli ultimi giorni. Chi si è trovato nella condizione di manifestare un po’ di agitazione in amore dovrà prestare particolare attenzione agli accadimenti di questo fine settimana.

OROSCOPO BILANCIA – Bilancia: Giornate un po’ nervose dovute ad un periodo ricco di difficoltà e ritardi che invitano a sistemare le questioni che non stanno dando i risultati sperati. Per quanto riguarda l’amore, la situazione astrologica attuale non sembra presentare grandi avversità, ma sarà necessario saper cogliere le opportunità giuste.

OROSCOPO SCORPIONE – Scorpione: Nonostante le grandi perplessità degli ultimi tempi sembra esserci nei progetti dei nati sotto questo segno una importante trasformazione, che potrebbe subire dei rallentamenti a causa dell’opposizione di Saturno. Questo fine settimana potrebbero regalare alcune buone emozioni, specialmente per quanto riguarda i rapporti con Vergine, Cancro e Pesci.



