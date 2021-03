Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 5 marzo 2021/ Ariete, Leone, Sagittario…

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, venerdì 5 marzo 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha previsto l’astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito con il primo dei segni di fuoco, l’Ariete. Dopo un 2020 ricco di difficoltà, ora sembra essere tornata la voglia di mettersi in gioco per riscattarsi. Una Luna in buon aspetto sembra indicare un momento di profonda revisione utile a risolvere alcune problematiche legate al passato. Buone occasioni anche sul piano sentimentale.

Veniamo quindi al segno del Leone. Questo venerdì sembra veder nascere il desiderio di esprimere le proprie posizioni senza lasciarsi intimorire. Il mese di Febbraio potrebbe aver causato qualche piccola problematica in ambito familiare, ma ora sarà possibile contare sul favore di questa situazione astrologica per ottenere qualcosa in più. Conferme in arrivo entro il fine settimana.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo l’Oroscopo Paolo Fox in bellezza con il segno del Sagittario. Le giornate di questa settimana potrebbero aver messo qualcuno alla prova, generando uan riflessione sulle proprie necessità e su alcune situazioni vissute recentemente. Queste ore sembrano imporre un confronto che potrebbe riguardare anche la sfera sentimentale. Con un po’ di pazienza, presto si potrà contare su delle belle soddisfazioni.



