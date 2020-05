Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 9 maggio 2020/ Capricorno, Leone, Cancro e Pesci

Pubblicità

Capricorno, analisi oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2020

Per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo ad analizzare il Capricorno. Il segno ha Giove nel segno, è uno dei segni forti nonostante tutto. Ci sono situazioni che riportano a zero. Se una piante è malata si taglia a zero e poi cresce, ora per il segno molte situazioni malate sono state però tagliate. I sentimenti coinvolgono molti Capricorno. Non ci si deve chiudere.

Oroscopo Paolo Fox, Leone in difficoltà

Il Leone è tra i segni che patiscono la situazione dall’inizio dell’anno. Nonostante tutti gli sforzi ci sono persone che remano contro, il desiderio che si ha di buttare tutto all’aria è grande, la cosa che ora blocca è l’orgoglio. Si deve tenere duro, mai uno di questo segno si arrende, piuttosto in battaglia preferisce farsi colpire. Saturno opposto parla di battaglie, che sono soprattutto di tipo pratico.

Paolo Fox, oroscopo per il Cancro: cosa accade oggi?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta al Cancro che non vive in maniera serena, Saturno non è più opposto, ora libera la mente e mostra l’orizzonte. Se si deve parlare di cose importanti questa sarà una giornata da sfruttare. Amore è nella norma ma c’è un agosto forte e c’è chi ha già un progetto.

E i Pesci? Oroscopo Paolo Fox a LatteMiele

I Pesci sono nervosi e già venerdì c’è stato un momento di agitazione nel cuore e si spera che non si dia spazio a situazioni inutili. C’è qualche sospetto e qualche disagio. Trasgredire e tradire non è la soluzione.



