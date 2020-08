Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi e domani 19-20 agosto 2020

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top tra oggi e domani. Toro: la serenità è finalmente da considerarsi ritrovata. La Luna nelle prossime 24 ore diventerà ulteriormente positiva. Si possono risolvere dei problemi. Leone: in amore e sul lavoro si è pronti a recuperare. Da domani ci sarà grande ottimismo con la possibilità di vivere delle belle iniziative.

Vergine: questo è un momento decisamente interessante per le emozioni. Dal punto psicofisico ci sarà un bel recupero con la Luna che da domani darà una mano. Bilancia: sono diversi i pianeti concentrati nel segno e in grado di dare una mano. Presto potrebbero esserci delle belle novità. Scorpione: attenzione a perdere la pazienza. Le discussioni si dovrebbero rimandare a domani quando ci saranno dei pianeti molto interessanti. Sagittario: sul lavoro si potrebbe presto cambiare ruolo. Da domani ci sarà una netta ripartenza anche in amore.

Previsioni 19-20 oroscopo: segni flop

Ecco i segni flop studiando l’oroscopo di Paolo Fox per il 19 e 20 agosto 2020. Ariete: giornate di relax per il segno. Si deve evitare però di strafare sul lavoro. Da domani alcune relazioni potrebbero diventare instabili. Cancro: quella di oggi è una giornata intrigante con un periodo di recupero soprattutto per quanto riguarda l’amore. Da domani si deve evitare di avere la pressione da vivere in qualche disagio.

Gemelli: la Luna diventa nuovamente discutibile. Alcune situazioni professionali non si possono considerare favorevoli. Da domani ci sarà nervosismo per i sentimenti. Capricorno: la Luna dissonante ci porta a valutare con altri occhi alcune situazioni. Mercurio nelle prossime 24 ore può favorire un incontro. Acquario: si devono evitare di annoiarsi. Alcuni sono troppo testardi che non arrivano agli obiettivi. Nella giornata di domani ci sarà la voglia di innamorarsi a prendersi il palcoscenico. Pesci: si rischiano delle polemiche col partner. Sul lavoro diventa importante pianificare soprattutto perché nelle prossime 24 ore si sarà nervosi per una Luna opposta.

