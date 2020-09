Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi e domani/ 22-21 settembre: amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi e domani: lavoro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare oggi e domani, diamo uno sguardo sul lavoro. Gemelli: da domani non ci saranno situazioni facili da gestire. Sul lavoro certe situazioni possono creare preoccupazione. Bilancia: sul lavoro si è agitati con un calo che da domani potrebbe creare ulteriore pressione. Scorpione: non si deve sottovalutare un incontro che potrebbe portare all’apertura di strade che fino a questo momento sembravano di difficile lettura.

Sagittario: i progetti in questo momento sono favoriti. Si deve rimanere vigili sulle proposte che possono portare a situazioni molto interessanti. Capricorno: sono interessanti le prossime giornate che potrebbero portare a nuovi incontri. Domani particolarmente si potrebbe incontrare una persona decisamente interessante.

Previsioni oroscopo Paolo Fox, amore

E ora volgiamo lo sguardo al campo dell’amore seguendo l’oroscopo Paolo Fox. Ariete: in amore si devono evitare i ritorni di fiamma, visto che non si crede nella minestra riscaldata. Domani ci sarà un calo. Toro: la Luna è opposta e non aiuta dal punto di vista dei sentimenti. Domani si dovrà evitare di cadere nelle provocazioni. Cancro: c’è indecisione con il proprio partner. Domani ci saranno diversi problemi non facili da affrontare. Staremo a vedere quello che accadrà.

Leone: si può superare ora una crisi d’amore, arriveranno poi delle giornate molto positive. Attenzione a perdere la pazienza. Acquario: questa è una giornata da prendere con le pinze nella quale si rischia di litigare con una persona molto cara, forse è il caso di gestire tutto con maggiore calma. Pesci: presto si potrà fare un incontro speciale, ma domani ci sarà un calo.

