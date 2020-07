Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi e domani/ 27-28 luglio: Gemelli top e…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi e domani: segni top

L’oroscopo di Paolo Fox ci torna a far compagnia, ecco i segni top tra oggi e domani. Gemelli: Luna e Venere sono decisamente favorevoli in questo periodo, regalando energia soprattutto in amore. Sul lavoro si devono sfruttare le occasioni che arriveranno. Nelle prossime 24 ore qualcuno potrebbe mettere alla prova il compagno. Cancro: si è pronti a recuperare la voglia di amare. I prossimi mesi saranno caratterizzati dalla voglia di scegliere. Da domani ci sarà la voglia di confrontarsi con il proprio amato per dirgli qualcosa di bello. Leone: la Luna rimane dissonante in questo periodo. Si possono valutare delle interessanti opportunità professionali. Nelle prossime 24 ore si dovrà evitare di fare sforzi eccessivi. Sono giornate queste che potrebbero portare a dei cambiamenti.

Vergine: è un momento in cui si possono ottenere risposte in amore. Sul lavoro le cose stanno andando bene, con impegni davvero interessanti. Il cielo è importante, ma lo stress rimane forte. Scorpione: il cielo è interessante e può portare a degli incontri importanti. La Luna da domani porterà grande energia con un momento in cui ci potrebbero essere degli incontri. Sagittario: se si vive una storia che non porta a niente si potrebbe anche accantonare. In questo momento non manca l’ottimismo da sfruttare soprattutto sul lavoro. Da domani ci sarà la possibilità di avere una buona energia per l’amore. Pesci: stare con il partner in questo momento sembra la scelta migliore. C’è chi ha grande voglia di fare, ma bisognerà aspettare almeno domani per arrivare ai risultati sia in amore che sul lavoro.

I segni flop: scopri quali sono secondo Paolo Fox

Ecco i segni flop per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox tra 27 e 28 luglio 2020. Ariete: finalmente la Luna esce dalla dissonanza che l’ha vista protagonista negli ultimi giorni. Si deve però stare lontani da eventuali provocazioni. Sul lavoro si potrebbero recuperare delle idee intriganti. Da domani ci sarà confusione. Toro: non si deve discutere prima di mercoledì, perché si rischia di far danni. La Luna in opposizione non frena del tutto una crescita arrivata negli ultimi giorni. Da domani però ci saranno dei problemi in amore. Leone: la Luna rimane dissonante in questo periodo. Si possono valutare delle interessanti opportunità professionali. Nelle prossime 24 ore si dovrà evitare di fare sforzi eccessivi. Sono giornate queste che potrebbero portare a dei cambiamenti.

Bilancia: un problema potrebbe creare delle difficoltà. Alcuni ritardi non sono più sopportabili. Da domani ci sarà bisogno di lanciarsi in amore. Alcune tensioni infastidiscono. Capricorno: decisioni importanti saranno rimandate a data da destinarsi. Nonostante qualche timido recupero c’è molta strada da fare. Da domani sarà necessario evitare di litigare. Acquario: in amore si deve evitare di compiere degli errori. Ci potrebbe essere un’apertura inattesa. Da domani qualcuno potrebbe essere stanco e nervoso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA