Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi e domani/ 9-10 luglio: quali i segni al top?

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi e domani: i segni al top

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top tra oggi e domani 9-10 luglio. Gemelli: la Luna sta vivendo un momento molto positivo nel segno e questo porta a volersi innamorare. Nelle prossime 24 ore però ci potrebbe essere un calo fisico in grado di creare problemi sul lavoro. Cancro: i sentimenti vivono un momento positivo. Anche sul lavoro ci potrà essere un chiarimento netto. Da domani chi è già innamorato sarà favorito. Leone: si potrà a breve costruire qualcosa per il futuro. Le opportunità in questo momento sono molte, soprattutto in amore.

Scorpione: in amore ci si deve fare avanti, senza farsi prendere dall’ansia. La Luna regalerà una buona giornata domani. Capricorno: sul lavoro ci sono delle sensazioni positive e da domani anche una buona Luna può portare i suoi vantaggi. Acquario: Venere e Marte saranno pronte a vivere un momento di grande interesse. Da domani però sarà meglio evitare di andarsi a imbarcare in nuove storie d’amore. Pesci: questo periodo è pieno di fermento. Da domani si aprirà un periodo in cui nasceranno delle interessanti storie d’amore.

Scopri con noi i segni flop dell’oroscopo

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e andiamo ad analizzare i segni flop. Ariete: il segno dovrebbe rinviare qualsiasi tipo di discussione, perché il rischio è di rovinare dei rapporti. Anche domani ci saranno delle situazioni non chiare con un po’ di nervosismo anche se la Luna aiuterà sul lavoro. Toro: si deve investire molto in amore. Dal punto di vista professionale alcune situazioni andrebbero strutturate. Nella giornata di domani si potrebbe chiarire qualcosa dal punto di vista dell’amore. Troppe uscite rispetto alle entrate.

Vergine: va chiarito qualcosa col partner in questo momento. Bisogna rimanere tranquilli sul lavoro. Nelle prossime 24 ore il cielo si inasprisce con una situazione complicata a livello astrologico. Bilancia: in famiglia qualcosa non va come si vorrebbe. Si deve fare attenzione anche sul lavoro. Da domani la situazione si potrebbe complicare. Sagittario: la Luna dissonante obbliga il segno a un cambio repentino di rotta. Ci sono dei progetti, ma sono tutti per il futuro. In amore c’è bisogno di essere razionali.

