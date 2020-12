Oroscopo Paolo Fox, previsioni Santo Stefano dicembre 2020/ Toro, Vergine, Capricorno

OROSCOPO PAOLO FOX SANTO STEFANO 2020 PER I SEGNI DI TERRA

L’oroscopo di Paolo Fox per Santo Stefano, 26 dicembre 2020, ci porta ad analizzare più da vicino i segni di Terra. Questi sono Toro, Vergine e Capricorno, vediamo cosa ne ha detto il noto astrologo sulle frequenze di LatteMiele.

TORO: TRANSITO LUNARE VERSO NUOVE INIZIATIVE

Toro: Il transito lunare che sta riguardando queste giornate potrebbe favorire le nuove iniziative, aiutando a portare avanti alcuni progetti con un approccio più pratico. Il 2021 potrebbe richiedere qualche attenzione in più sul piano economico, per questo sarebbe bene riuscire a concludere tutti i conti in sospeso.

VERGINE: SITUAZIONI DA CHIARIRE

Vergine: La giornata di oggi invita a chiarire alcune situazioni senza lasciare non detti che potrebbero far nascere ulteriori difficoltà. Questo fine settimana potrebbe regalare il vigore necessario ad affrontare tutti quei confronti necessari allo sviluppo di alcuni rapporti.

CAPRICORNO: IN FASE DI RECUPERO

Capricorno: Nonostante una situazione di grande vantaggio portata da questo particolare assetto astrologico, qualcuno potrebbe non ottenere tutto ciò che merita a causa del suo grande rigore morale. Questa giornata aiuta a recuperare un po’ sul piano fisico, anche se si potrebbe avvertire un certo senso di solitudine.

