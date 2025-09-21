Oroscopo Paolo Fox, previsioni settimanali fino al 28 settembre 2025: dal Leone ai Gemelli

Spazio alle previsioni astrologiche della settimana 21-28 settembre 2025, secondo l’oroscopo Paolo Fox ci saranno dei cambiamenti non indifferenti per i nati sotto il segno dell‘Ariete, Toro e Vergine.

ARIETE: dedicatevi alla vostra salute, trascorrere un po’ di tempo in mezzo alla natura sicuramente vi potrebbe giovare. L’energia di Marte regala una giornata vivace, adatta a chiarire vecchi malintesi in amore e affrontare sfide professionali con spirito battagliero.

TORO: avete equilibrio e voglia di nuove emozioni, forse il peggio è alle spalle nonostante l’ex continui a rimanervi in testa. La salute richiede momenti di autentico piacere e serenità. Seguite il ritmo naturale delle cose e la bellezza arriverà ai vostri piedi.

GEMELLI: avete voglia di novità e questo non lo nascondete. Le vostre proposte inaspettate potrebbero venire accettate anche un po’ a sorpresa e questo sarà piacevole. Avete accumulato un po’ di stress, cercate di smaltirlo bene.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni fino al 28 settembre 2025

Nei prossimi giorni ci saranno cambiamenti e novità anche per i nati sotto il segno del Leone, così come per i Bilancia e quelli della Vergine. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere per i nati sotto il segno del Leone, del Cancro e della Vergine.

LEONE: avete tanta voglia di mettervi in gioco. Prestate attenzione a non trascurare troppo il riposo in questa fase, ne potrete trarre beneficio. Bilanciate ed equilibrate la vostra vita con dei momenti di calma.

CANCRO: la Luna vi guida verso delle situazioni più sincere e interessanti nel prossimo futuro. Prestate più attenzione possibile al riposo, è il momento ideale per rilassarvi. Cercate di rinnovarvi, senza lasciare tempo alle spalle.

VERGINE: prende il via una giornata ideale per affrontare questioni pratiche e parlare con sincerità di sentimenti. Sul lavoro, pianificazione e attenzione ai dettagli saranno davvero vincenti.