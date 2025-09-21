Oroscopo Paolo Fox, le previsioni fino al 28 settembre 2025: dalla Bilancia ai nati sotto il segno dei Pesci
Secondo l’oroscopo Paolo Fox, la settimana che porterà dal 21 settembre 2025 al 28 si rivelerà molto interessante per i nati sotto il segno della Bilancia, così come per lo Scorpione e il Sagittario. Vediamo cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni:
BILANCIA: Venere promuove armonia nelle relazioni e nuove prospettive amorose. In coppia si riscopre la complicità, mentre i single notano qualche segnale importante da alcune persone. Qualcosa potrebbe muoversi.
SCORPIONE: sul lavoro potrebbe essere il momento giusto per voltare pagina; lasciate andare il vecchio senza paura e incontrerete qualcosa di bello e intrigante sul vostro cammino. Affronterete un passaggio potente.
SAGITTARIO: siete ispirati e avete voglia di correre verso le novità e questioni intriganti. Seguite i vostri sogni, sempre dettati dall’istinto che si è già dimostrato capace di guidarvi in direzioni corrette e intriganti.
Spazio nei prossimi giorni anche ai nati sotto il segno del Capricorno, chiamato a fare i conti con la realtà e tante novità interessanti. Domani sarà il momento di chiudere un passaggio potente, da affrontare con forza. Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox:
CAPRICORNO: sul lavoro si consolidano obiettivi, mentre in amore bisogna aprirsi con meno rigidità. Arriva il riconoscimento del vostro impegno. Presto avrete l’occasione di fare delle scelte interessanti. Siete costanti e questo può davvero fare la differenza per voi.
ACQUARIO: il cielo vi spalanca davanti delle nuove intriganti opportunità. Fidatevi del vostro istinto, senza farvi scoraggiare dagli eventi della vita che spesso fanno saltare il banco.
PESCI: secondo l’oroscopo Paolo Fox dovete dare ascolto alla vostra spiritualità. L’universo sarà sempre più chiaro con voi, cercate qualcuno in grado di darvi supporto e ottime sensazioni.