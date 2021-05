Oroscopo Paolo Fox, previsioni settimanale 10-16 maggio 2021/ Classifica, segni Top: Cancro..

Oroscopo Paolo Fox dal 10 al 16 maggio 2021: la classifica settimanale

Come sarà la settimana che va dal 10 al 16 maggio? La primavera inoltrata apre i cuoi all’amore e alla voglia di vivere emozioni importanti, ma quali sono i segni che, in amore, saranno favoriti dalle stelle? Come sarà la nuova settimana lavorativa per i dodici segni dello zodiaco? Come sempre, in nostro soccorso, arriva L’oroscopo Paolo Fox che, nelle sue previsioni che invita sempre a verificare, pubblicate dal settimanale DiPiù Tv, fornisce alcune indicazioni su come saranno i prossimi sette giorni in base alle stelle. Anche questa settimana ci sono sei segni che potranno godere di un maggiore appoggio delle stelle. Quali sono, dunque, i segni più fortunati di questa settimana? Andiamo a scoprire tutto.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 maggio 2021/ Previsioni Pesci, Scorpione e Cancro…

Settimana serena per ariete, gemelli e cancro

L‘ariete ha voglia di lasciarsi andare all’amore e qualcosa di bello potrebbe accadere molto presto. Se avete fatto incontri con i nati sotto il segno del capricorno e della bilancia occorre maggiore attenzione. Sul lavoro è il momento di osare e non fermarsi perchè sono in arrivo delle belle soddisfazioni. Secondo l’oroscopo Paolo Fox i gemelli aprono il proprio cuore all’amore, ma occhio alle lusinghe troppo facili. In arrivo, comunque, ci sono delle belle emozioni. Sul lavoro, dopo un periodo difficile, arriva il momento per prendersi la rivincita. Per i nati sotto il segno del cancro, ci sono belle novità in amore. Le amicizie che nascono in questo periodo possono trasformarsi in qualcosa di più importante. Sul lavoro è arrivato il momento di darsi da fare per ottenere dei riconoscimenti o rivalutare delle scelte.

Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 10-16 maggio 2021/ Segni Flop: Vergine...

Oroscopo Paolo Fox: giorni tranquilli per leone, bilancia e acquario

Tutto procede bene in amore per i nati sotto il segno del leone dopo un periodo di evidente nervosismo. Secondo l’oroscopo Paolo Fox per costruire qualcosa d’importante per il futuro, sarebbe meglio dimenticare il passato mentre chi è in cerca di una nuova storia, sarebbe meglio non tuffarsi subito nelle nuove conoscenze. Il lavoro, nei prossimi due mesi, ti regalerà qualcosa di bello. La bilancia ha finalmente trovato la forza di dimenticare il lassato, non lasciarsi condizionare da una vecchia storia e guardare con fiducia il futuro. Sul lavoro, in arrivo promozioni e vantaggio. I single nati sotto il segno dell’acquario potrebbero innamorarsi all’improvviso. Sul lavoro, fase positiva per i liberi professionisti. Occhio, tuttavia, alle spese.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 maggio 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

© RIPRODUZIONE RISERVATA