Oroscopo Paolo Fox, previsioni settimanale 17-23 maggio 2021/ Segni Top: Cancro…

Oroscopo Paolo Fox dal 17 al 23 maggio 2021: la classifica settimanale

Cosa consigliano le stelle per la settimana che va dal 17 al 23 maggio 2021? A svelare tutto è L’oroscopo Paolo Fox che, attraverso l’app “Astri di Paolo Fox” fornisce alcune indicazioni su come affrontare la nuova settimana. Per ariete, cancro, leone, vergine, sagittario e pesci saranno giorni complessivamente positivi sia in amore che nella sfera lavorativa. Per fruire del favore delle stelle, tuttavia, sarà necessario agire e cominciare a porre le basi sia per vivere amori importanti che per dare una svolta alla vita lavorativa. Cosa prevedono, dunque, gli astri per la nuova settimana? Andiamo a scoprire tutto.

Giornate energiche per ariete, cancro e leone

Giornate energiche per l’ariete che, dopo un periodo critiche, troverà la forza per rinnovare la propria vita. Chi ha vissuto una storia d’amore difficile e complicata troverà la forza per chiuderla entro fine maggio. Secondo l’oroscopo Paolo Fox sul lavoro è un periodo di preparazione in vista di un’estate ricca di novità. Settimana bella per il cancro che avrà voglia di vivere intensamente l’amore. Chi ha la fortuna di avere al proprio fianco la persona giusta vivrà una settimana serena ponendo le basi per il futuro. Per il lavoro, invece, possibili trattative per un nuovo contratto. Settimana positiva anche per i nati sotto il segno del leone. Unica nota stonata potrebbe essere il ritardo di qualche progetto importante in amore dovuto alla sfera economica. Sul lavoro si raccomanda prudenza.

Settimana positiva per vergine, sagittario e pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox con Venere nel segno, i nati sotto il segno della vergine vivranno una settimana all’insegna della tranquillità sentimentale. Sul lavoro ci sono grandi progetti, ma dovrete vedervela con persone che non supportano le vostre idee. Domenica decisamente positiva. Settimana intrigante in amore per il sagittario che potrà vivere nuove emozioni grazie ad incontri interessanti. Sul lavoro, invece, sarà una settimana di riflessione per risolvere alcuni dubbi che potrebbero portare ad alcuni cambiamenti. Infine, i nati sotto il segno dei pesci sarà una settimana di confronti per risolvere eventuali tensioni che potrebbero avervi turbato nelle scorse settimane. In amore c’è finalmente tempo per poter recuperare dedicandosi alla persona che avete accanto.

