Oroscopo Paolo Fox, previsioni weekend 8-9 febbraio 2025

Come influiranno le stelle sui 12 segni zodiacali per il prossimo fine settimana, ovvero per i giorni sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025? Puntuale ritorna l’Oroscopo di Paolo Fox con le previsioni relative a questo weekend, tra questioni sentimentali e professionali e utili e preziosi consigli per affrontare questi giorni nel migliore dei modi. Di seguito le previsioni inerenti alla seconda metà dello Zodiaco, che va dalla Bilancia ai Pesci (qui le previsioni per i primi 6 segni).

BILANCIA: Fine settimana all’insegna dell’equilibrio, senza particolari colpi di scena. In amore stabilizzerete il legame col partner vivendo giorni tranquilli e sereni, a lavoro invece potrebbero arrivare importanti occasioni di crescita, purché le affrontiate senza elevare le vostre aspettative, rimanendo realistici e con i piedi per terra; il consiglio è di vivere il weekend in tranquillità senza forzare la ricerca di forti emozioni.

SCORPIONE: Weekend di forti ed intense emozioni ma anche di tensioni e liti in amore, per cui meglio non alimentare ulteriori attriti con polemiche inutili, mentre a lavoro focalizzatevi sulle attività quotidiane con la giusta determinazione e senza per forza stravolgere l’equilibrio sul piano professionale; siate calmi e razionali e non fatevi dominare dalle emozioni.

SAGITTARIO: Sarete scossi da una ventata di positività e di grande energia, che vi invita a divertirvi e godervi momenti di relax. In amore rafforzerete la complicità di coppia grazie a questa rinnovata positività e per i single potrebbero arrivare interessanti incontri, buone nuove anche a lavoro purché viviate tutto senza fretta e senza pressione; godetevi il giusto relax dedicandovi alle vostre attività preferite.

CAPRICORNO: Weekend tranquillo e introspettivo, occhio però a non chiudervi a riccio e ad isolarvi dagli altri. In amore vivrete una condizione di relativa stabilità, a lavoro invece potreste affrontare una nuova ed interessante sfida che proverà a mettervi in gioco e su cui dovrete essere attenti e concentrati; affrontate il confronto con gli altri, che può spalancarvi importanti prospettive.

ACQUARIO: Un fine settimana di grandi scossoni e cambiamenti soprattutto nelle relazioni interpersonali. In amore non siate impulsivi e, se si paleseranno malintesi o incomprensioni, agite con calma e razionalità, mentre sul campo lavorativo date libero sfogo alla vostra creatività e focalizzatevi sulla realizzazione dei vostri progetti; il consiglio è di affrontare gli imprevisti con equilibro, senza essere troppo emotivi né troppo razionali.

PESCI: Weekend positivo per i rapporti interpersonali, anche in amore avrete un dialogo costruttivo e una reciproca intesa e comprensione che renderà tutto più armonioso, mentre a lavoro evitate possibili distrazioni e sappiate bilanciare la sfera personale da quella lavorativa e delle responsabilità; dovrete essere lucidi e affrontare la realtà con sguardo consapevole, evitando di distrarvi e smarrirvi tra i pensieri.