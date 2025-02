Oroscopo Paolo Fox, previsioni weekend 8-9 febbraio 2025

Siamo ormai alle porte di un altro fine settimana e, immancabili, ecco le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per questo weekend, inerenti ai giorni di sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025. Tra riflessioni sulla propria vita, momenti positivi e negativi sia a livello sentimentale sia professionale, cosa dovranno aspettarsi i 12 segni zodiacali per i prossimi due giorni? Scopriamo ora nel dettaglio le previsioni del noto astrologo relative alla prima metà dello Zodiaco, che va dall’Ariete alla Vergine.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni weekend: fase favorevole per il Leone

ARIETE: Weekend che vi sollecita a fermarvi, prendervi una pausa dal caos quotidiano e riflettere sulle vostre scelte e sulla direzione verso cui state andando. In amore con pazienza e ascolto supererete alcune discussioni ritrovando il giusto feeling, a lavoro invece dovrete dosare il vostro stress senza accollarvi ulteriori responsabilità; ricaricate le pile dedicando tempo per voi stessi.

TORO: Vivrete un weekend tranquillo e all’insegna della cura delle relazioni con gli affetti più cari, ai quali dedicherete molto tempo. In amore le coppie fortificheranno il proprio legame attraverso i piccoli gesti mentre i single troveranno terreno fertile per possibili nuove conoscenze, a lavoro invece armatevi di pazienza e non abbiate fretta di prendere decisioni; dedicatevi ai rapporti interpersonali mostrando i vostri sentimenti.

GEMELLI: Un weekend stimolante a livello comunicativo e di scambi interpersonali. In amore risolvete eventuali discussioni con la giusta leggerezza e un pizzico d’intelligenza, mentre a lavoro focalizzatevi sugli obiettivi primari senza sprecare ulteriore tempo ed energie per questioni che, al momento, sono in secondo piano; sarete dei grandi comunicatori, sappiate però limitare i vostri interventi in favore di un ascolto reciproco con l’altro.

CANCRO: Sarà un weekend di cambiamenti soprattutto a livello interpersonale. In amore il tempo è maturo per affrontare e risolvere questioni rimaste in sospeso, a lavoro invece coglierete opportunità ma dovrete avere la capacità di gestire tutto nei tempi richiesti, senza accumuli o ritardi; il consiglio è di non farvi dominare dalle emozioni, sappiate affrontare alcuni up & down con calma e razionalità.

LEONE: Weekend fortunato per voi; in amore vivrete passione e grande feeling con il vostro partner, mentre i single avranno l’occasione di incontri interessanti. Opportunità importanti anche a livello lavorativo, occhio però a non prendere scelte affrettate ed impulsive, sappiate agire con riflessione e razionalità. Il weekend è sì favorevole per voi, ma non lasciatevi trascinare dalla fretta.

VERGINE: Weekend introspettivo, dove dovrete fermarvi e riflettere sulla strada che state perseguendo. In amore sarete divisi tra nuove opportunità e incertezze da risolvere, purché vi apriate alla possibilità di un cambiamento, mentre a lavoro armatevi di pazienza per risolvere questioni che necessitano di tempo e che non possono essere risolte nell’immediato; il consiglio è di guardare oltre i vostri limiti e farvi guidare dall’istinto.