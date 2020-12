Oroscopo Paolo Fox pronostici di oggi 19 dicembre/ Gemelli, Bilancia, Acquario…

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni d’Aria con Gemelli, Bilancia e Acquario. Diamo uno sguardo da vicino a quanto questi ha raccontato sulla stazione radio LatteMiele dove ogni giorno porta la rubrica Latte e Stelle.

Che giornata sarà per i nati sotto i segni di Gemelli e Bilancia per l’Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dai Gemelli: I numerosi impegni degli ultimi tempi, sommati al fremente desiderio di risolvere alcune questioni in sospeso, potrebbero rendere questo fine settimana piuttosto pesante. Potrebbe rivelarsi necessario fare buon viso a cattivo gioco, ma presto si potranno raccogliere i frutti portati dal transito positivo che Giove sta per inaugurare.

Bilancia: Queste giornate invitano a rimettersi in gioco con fiducia ed entusiasmo dopo le variazioni lavorative che hanno avuto luogo. Attenzione a non portare avanti relazioni oramai consunte per soddisfare la necessità di punti di riferimento stabili.

Acquario, cosa racconta l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dei segni d’Aria con l’Acquario: Queste ore invitano a mettersi in gioco, guardando alle occasioni future come delle importanti opportunità per mettersi alla prova. Ultimamente potrebbero essere nati alcuni lievi disturbi fisici a cui fare fronte. Buone occasioni in ambito amoroso.



