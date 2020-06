Oroscopo Paolo Fox sabato 20 giugno 2020/ Ariete, Gemelli, Vergine, Toro

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2020

Torna l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete ha una Luna attiva e il sabato ricorda la propria natura forte, impulsiva ma anche qualche problema da risolvere. A qualcuno si sono creati problemi. Da rivedere contratti e accordi e in particolare le contestazioni. Se ci sono cose da chiarire meglio parlarne adesso.

Oroscopo Gemelli, al momento hanno voglia di giocare e si vive con la mente e anche la curiosità. Visto che ci sono state chiusure si cerca di aprirsi. La Luna favorisce i contatti in vista di domenica.

Oroscopo Vergine, il segno ha un anno faticoso, i grandi problemi della vita e le situazioni che si legano al destino più grande. L’astrologo si basa sulla data di nascita per fare le previsioni, ma sono legate alla vita di tutti i giorni e al segno. Si capisce bene il proprio atteggiamento ma si è i più forti. Tutto passa dal segno stesso, se c’è stata una crisi d’amore si deve capire perché e se c’è stato un allontanamento meglio metterci una toppa.

Oroscopo Toro, si vive un fine settimana molto in crescendo con un sabato positivo e una domenica intrigante. Alla fine dell’anno ci sono ripensamenti e se si hanno dei progetti in mente il tempo c’è fino a novembre. I progetti di libertà si sono bloccati. Si muove qualcosa ora. In amore più disponibili.



