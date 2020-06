Oroscopo Paolo Fox sabato 27 giugno 2020/ Bilancia, Sagittario, Capricorno, Ariete

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 27 giugno 2020

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco la Bilancia: domani la Luna sarà nel segno oggi si è in crescendo con Venere favorevole. Si pensa che ci siano meccanismi inceppati per lavoro, ma non si può stare sempre a pensare cosa non va. Se c’è stata una tensione si può allentare con un fine settimana che favorisce ogni tipo di contatto.

Oroscopo Sagittario: sono troppi i pensieri con molte cose da organizzare in vista di un autunno con molti successi. Dicembre è un mese di ripartenza per gli affari, ma non è che non succede nulla fino ad allora. Ci sarà un rodaggio. Si è preoccupati per qualcosa da completare. Attenzione in amore.

Oroscopo Capricorno: la Luna è favorevole. Questa sera ci sarà un piccolo calo emotivo, seguire istinto e ragionamento non è facile. In amore a volte non si può razionalizzare. Non si capisce cosa passi per la testa al segno che ha un’idea precisa di cosa fare con attorno persone scettiche.

Oroscopo Ariete: giornata interessante, domani però la Luna sarà opposta. Si devono anticipare le questioni importanti. Questo è un periodo che porta lontano con una buona visione del futuro quando si riversano le circostanze migliori. Sarà una fine 2020 importante. Ora però c’è molta fatica e tensione e probabilmente qualche questione di tipo pratico da sanare. Questi blocchi non riguardano i sentimenti che possono rinascere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA