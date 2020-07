Oroscopo Paolo Fox sabato 4 luglio 2020/ Leone, Vergine, Sagittario, Scorpione

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 4 luglio 2020

Soffermiamoci su altri quattro segni andando a studiare l’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone ha vissuto gli ultimi giorni con energia ed emozione e inoltre adesso si recupera amore. Ha un grande fascino che si sprigiona dallo sguardo, nel lavoro voi non sapete cosa fare. L’orgoglio vi farebbe mandare tutti a quel paese ma in ogni caso non è opportuno.

Oroscopo Vergine: recupera nel week-end e da qualche settimana non siete energici, la colpa è dello stress della settimana perché portate avanti tante cose. Non sono pochi i nati Vergine che si trovano soli a portare avanti i progetti. Gli uomini devono salvare tante situazioni.

Oroscopo Bilancia: nel weekend ha bisogno di tranquillità, momento di riflessione e di pausa. Sono tanti i pianeti dissonanti. Attenzione a livello fisico. Contrasti ora li potete avere.

Oroscopo Scorpione: è favorito con Giove e Saturno favorevoli, le due giornate aiutano a risolvere problemi personali e sentimentali. Voglia di cambiare gruppo o ruolo. Siete scarsamente compresi. Non pensate che gli altri ce l’abbiano con te anche se avete digerito rospi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA