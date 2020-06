Oroscopo Paolo Fox sabato 6 giugno 2020/ Leone, Vergine, Gemelli e Acquario

Pubblicità

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 6 giugno 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta al Leone: Qualche tensione non manca di farsi sentire, generando anche un po’ di insoddisfazione e qualche insicurezza. La stanchezza si fa sentire, e l’opposizione di Saturno invita alla prudenza, per valutare al meglio compagnie e scelte da effettuare durante i prossimi mesi.

Oroscopo Vergine: Giornate non troppo chiare, specialmente per quel che riguarda le relazioni. I prossimi fine settimana potrebbero portare qualche contrasto, specialmente in famiglia. Durante il mese di giugno si potrebbero riscontrare alcuni cali improvvisi durante i fine settimana.

Oroscopo Gemelli: Questo venerdì potrebbe portare con sé un po’ di tensione e nervosismo, anche a causa di alcune problematiche nate nei giorni precedenti. In amore ci sono buone possibilità, ma sarà necessario avere un po’ di pazienza per affrontare qualche turbamento.

Oroscopo Acquario: Si avvicina il momento utile per imporre le proprie passioni, convogliandole in qualcosa di utile che possa generare cambiamenti sostanziali.



