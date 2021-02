Oroscopo Paolo Fox, San Valentino: oggi 14 febbraio 2021/ Previsioni Bilancia, Acquario e Gemelli

L’oroscopo Paolo Fox torna a farci compagnia con le sue previsioni anche per questa domenica 14 febbraio 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere ai tre segni d’Aria, quindi Bilancia, Acquario e Gemelli. Cosa attende i nati sotto questi segni? L’astrologo ha letto nelle stelle per la rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno della Bilancia e dell’Acquario secondo Oroscopo Paolo Fox?

Passiamo subito alle novità che riguardano il segno dei Bilancia. Questo San Valentino invita ad affrontare un sentimento con maggiore libertà, mettendo da parte polemiche e recriminazioni legate al passato. La presenza della Luna in opposizione sembra indicare un piccolo calo, invitando ad agire con cautela.

ora è arrivato il momento delle previsioni per gli amici del segno dell’Acquario. La grande voglia di libertà e cambiamento che sembra contraddistinguere queste giornate merita di essere domata e incanalata verso progetti costruttivi. A partire dalla primavera potrebbero nascere situazioni interessanti.

Gemelli, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il nostro viaggio con l’oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda i segni d’aria si conclude con il segno Gemelli. La grande concentrazione di pianeti favorevoli che sembra toccare questo segno indica un forte desiderio di rimettersi in gioco dopo un lungo periodo ricco di ritardi e difficoltà. Questo desiderio di rinascita sembra coinvolgere anche l’ambito sentimentale, che negli ultimi tempo potrebbe aver causato qualche problema. Questa giornata potrebbe regalare qualche interessante novità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA