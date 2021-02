Oroscopo Paolo Fox, San Valentino: previsioni 14 febbraio 2021/ Previsioni Sagittario, Ariete, Leone

I tre segni di Fuoco di cui l’oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, domenica 14 febbraio 2021, sono Sagittario, Ariete e Leone. L’astrologo ne ha parlato nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. E allora andiamo subito a scoprire cosa ha visto l’astrologo nelle stelle per la giornata odierna.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Sagittario e dell’Ariete secondo oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito per i segni di fuoco con il Sagittario. La giornata di oggi sembra regalare una grande energia sul piano sentimentale, utile a sfruttare al massimo questa domenica. Chi si è separato da poco potrebbe faticare ad accettare di chiudere con il passato, ma ora più che mai sarebbe necessario proiettarsi verso il futuro con rinnovato ottimismo.

Ora invece passiamo al segno dell’Ariete. La giornata di oggi sembra regalare una grande voglia di amare, che grazie ad una Luna nel segno potrebbe dar vita ad interessanti passioni. Attenzione a non lasciarsi travolgere dall’impeto: nel corso dei prossimi due mesi alcune storie potrebbero aver bisogno di essere rafforzate, per questo ora sarebbe il caso di gestire con prudenza ogni possibile perplessità.

Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

L’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno del Leone. Le notevoli tensioni lavorative che sembrano aver segnato gli ultimi mesi potrebbero aver messo in discussione la disponibilità a non tirarsi indietro di molti, premendo per alcuni cambiamenti radicali. Tra queste trasformazioni, l’amore sembra giocare un ruolo importante, rappresentando un irrinunciabile punto di riferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA