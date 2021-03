Oroscopo Paolo Fox: Scorpione, Pesci e Cancro/ Previsioni di oggi 13 marzo 2021

Comincia una nuova settimana, ma non senza le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 13 marzo 2021. Concentriamoci su quelle che riguardano i segni d’Acqua. Si tratta di Cancro, Scorpione e Pesci. Scopriamo allora, cos’ha detto l’astrologo nel consueto appuntamento su Radio Latte&Miele per capire come si prospetta la giornata…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dello Scorpione e Pesci secondo Oroscopo Paolo Fox?

Quali sono le previsioni per lo Scorpione? Grazie a Sole e Venere in aspetto favorevole, questo fine settimana sembra promettere un importante vigore, specialmente sul piano relazionale. Dopo una settimana particolarmente faticosa che potrebbe aver compromesso in parte il vigore fisico di qualcuno, presto sarà possibile apprezzare una nuova energia.

Per quanto riguarda, invece, il segno dei Pesci, la Luna nel segno sembra regalare una grande emotività, capace di portare dei risvolti positivi se indirizzata adeguatamente. Giornate utili per verificare un sentimento, ma attenzione a non incappare in inutili malincon

Cancro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Passiamo alle ultime previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per questo lunedì 8 marzo. Riguardano il segno del Cancro. Questo mese sembra offrire delle grandi opportunità per riuscire a recuperare un sentimento che sembrava essersi esaurito. Sul piano lavorativo si potrebbe invece riscontrare qualche piccola difficoltà legata ad una trasformazione da affrontare, ma questo sabato sembra garantire qualcosa in più. Queste ore aiuteranno qualcuno ad esprimere le proprie emozioni, prima dell’arrivo di una domenica un po’ sottotono.

