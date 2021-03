Oroscopo Paolo Fox: Scorpione, Pesci e Cancro/ Previsioni di oggi 17 marzo 2021

Comincia una nuova settimana, ma non senza le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 17 marzo 2021. Concentriamoci su quelle che riguardano i segni d’Acqua. Si tratta di Cancro, Scorpione e Pesci. Scopriamo allora, cos’ha detto l’astrologo nel consueto appuntamento su Radio Latte&Miele per capire come si prospetta la giornata…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dello Scorpione e Pesci secondo Oroscopo Paolo Fox?

Quali sono le previsioni per lo Scorpione? Una Luna poco favorevole potrebbe generare qualche piccolo fastidio fisico e un po’ di nervosismo, ma Mercurio, Venere e Sole in aspetto favorevole sembrano regalare una buona energia. Il 2021 non sembra poter portare grandi cambiamenti a causa della presenza di Giove e Saturno in aspetto critico, ma ciò non impedirà di ottenere conferme interessanti sul piano lavorativo ed economico.

Per quanto riguarda, invece, il segno dei Pesci, dopo un martedì un po’ sottotono, la giornata di oggi sembra concedere qualcosa in più, grazie ad una Luna interessante. La situazione continua a presentarsi ricca di dubbi ed incertezze, che potranno essere superate soltanto capendo a fondo cosa si desidera.

Cancro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Passiamo alle ultime previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per questo lunedì 8 marzo. Riguardano il segno del Cancro. La giornata di oggi sembra vantare un discreto vigore, utile ad analizzare alcune situazioni legate all’ambito amoroso. Una Venere positiva aiuta a prendere coscienza dei rapporti in ballo, permettendo di definire alcune situazioni rimaste poco chiare. In ambito lavorativo sembra non essere ancora il momento di agire: per mettere in atto i cambiamenti più significativi sarà meglio attendere l’estate.

