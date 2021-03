Oroscopo Paolo Fox: Scorpione, Pesci e Cancro/ Previsioni di oggi 8 marzo 2021

Comincia una nuova settimana, ma non senza le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 8 marzo 2021. Concentriamoci su quelle che riguardano i segni d’Acqua. Si tratta di Cancro, Scorpione e Pesci. Scopriamo allora, cos’ha detto l’astrologo nel consueto appuntamento su Radio Latte&Miele per capire come si prospetta la giornata…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dello Scorpione e Pesci secondo Oroscopo Paolo Fox?

Quali sono le previsioni per lo Scorpione? La giornata di oggi invita a rivedere alcune questioni lavorative, sfruttando una Venere favorevole che sembra proteggere l’aspetto sentimentale. Senza più la presenza di Marte in opposizione si potranno intraprendere importanti cambiamenti utili per il futuro, ma attenzione all’aspetto economico.

Per quanto riguarda, invece, il segno dei Pesci, le difficoltà vissute durante gli ultimi mesi sembrano lasciare gradualmente il passo ad una buona energia utile ad attuare dei cambiamenti importanti. Questa settimana aiuterà a prendere delle scelte difficili riguardanti l’ambito sentimentale, mentre la seconda metà del mese permetterà di ottenere delle buone soddisfazioni per quanto riguarda il lavoro.

Cancro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Passiamo alle ultime previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per questo lunedì 8 marzo. Riguardano il segno del Cancro. La giornata di oggi sembra regalare una buona energia, dopo un fine settimana che potrebbe aver visto accadere qualcosa di molto interessante. Nonostante qualche piccolo ripensamento, questa settimana sembra poter regalare delle buone opportunità, ma sarà necessario prestare attenzione alle compagnie di cui ci si circonda, prediligendo i rapporti più importanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA