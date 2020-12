Oroscopo Paolo Fox/ Segni d’aria, previsioni 12 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo Paolo Fox, i segni d’aria: previsioni 12 dicembre 2020

Ecco i segni d’aria dell’oroscopo di Paolo Fox seguendo quanto raccontato a LatteMiele per oggi sabato 12 dicembre 2020.

Gemelli: L’arrivo del 2021 potrebbe portare delle grandi rivoluzioni, per questo sarebbe bene riuscire ad utilizzare queste ultime settimane per liberarsi di tutte quelle situazioni che non meritano più di essere portate avanti e dedicarsi soltanto alle questioni più importanti. Già tra pochi giorni potrebbe arrivare qualche interessante novità.

Bilancia: Stando all’oroscopo Paolo Fox i cambiamenti che sembrano aver causato tanta confusione nei mesi appena trascorsi sono sempre più prossimi alla completa realizzazione, e sembra più semplice riuscire a guardare al futuro con nuovo interesse.

Cosa riserva l’oroscopo Paolo Fox per il segno dell’Acquario?

Acquario: L’avvicinarsi del 2021 aiuta a considerare la propria esistenza sotto una luce nuova, rendendo più vicino il momento delle grandi trasformazioni. Stando all’oroscopo Paolo Fox una diffusa agitazione potrebbe preludere al raggiungimento di obbiettivi molto importanti.



