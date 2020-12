Oroscopo Paolo Fox: segni di Fuoco/ 13 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario

Segni di Fuoco protagonisti delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele in questa domenica 13 dicembre 2020. Nella consueta rubrica intitolata “Latte & Stelle”, l’astrologo più famoso d’Italia inizia la sua carrellata di indicazioni ovviamente dal primo segno dello Zodiaco, l’Ariete.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e Ariete secondo Oroscopo Paolo Fox?

Stando all’Oroscopo Paolo Fox la Luna in assetto favorevole lascia sperare in una domenica importante, seguita da una settimana che vedrà sparire l’opposizione di Saturno. Ovviamente questa situazione potrebbe non significare una repentina risoluzione di tutti i problemi, ma a partire dal 2021 si potrà contare su dei grandi cambiamenti. E il Leone? La giornata di oggi a detta di Paolo Fox sembra portare con sé una grande energia, che dovrebbe però essere incanalata in maniera appropriata per evitare che si trasformi in agitazione. Gli ultimi giorni potrebbero aver visto nascere qualche difficoltà in ambito lavorativo, capace di riflettersi negativamente anche sui sentimenti: queste sembrano essere ore buone per riavvicinarsi.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Fuoco sul quale l’Oroscopo Paolo Fox concentra la propria attenzione è il Sagittario: la situazione astrologica che caratterizza questi mesi sembra essere connotata da un forte desiderio di rinnovamento che nel 2021 potrà esprimersi in tutto il suo splendore. Grazie ad una Luna favorevole, oggi si potrà contare su un buon ottimismo. Soddisfatti delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sui segni di Fuoco?



