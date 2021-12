Oroscopo Paolo Fox, segni flop oggi 23 dicembre/ Toro, cancro, capricorno…

Giornata da affrontare con prudenza quella del 23 dicembre per leone, capricorno, toro, cancro, scorpione e acquario secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox svelate nel corso della puntata odierna de I Fatti Vostri. 4 stelle per il Leone. Attenzione alle questioni economiche, ma dalla fine del mese Giove non sarà più opposto. Se per esempio vi dovevano dare una ricompensa o eravate in attesa di un incarico, il 2022 sarà il vostro anno da questo punto di vista. Per l’amore è un periodo tranquillo, quindi se già avete una storia la porterete avanti con serenità mentre i single potrebbero incontrare qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox, segni top oggi 23 dicembre/ Ariete, gemelli, vergine...

4 stelle per Capricorno. Chiaro che il Capricorno ha bisogno di una spinta perché è un segno zodiacale molto ambizioso ma che lavora in proprio, ha bisogno di fare le cose per conto suo e soprattutto di avere la piena gestione dell’attività che svolge. Ci sono delle novità e delle riconferme, anche in amore. 3 stelle, invece, per il segno del Toro. Oggi giornata così così, però il Natale nasce sotto ottimi auspici. Siete un po’ agitati perché dovete finire e definire delle cose, ma i sentimenti splendono! I cuori solitari devono cominciare a darsi da fare.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

Oroscopo Paolo Fox: giornata sottotono per cancro, scorpione e acquario

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, la giornata del 23 dicembre prevede 3 stelle per il segno del Cancro. Queste opposizioni planetarie non rappresentano un freno ma qualche piccola amarezza: magari un progetto non è andato come avresti desiderato, una questione legale non è andata a buon fine come speravi o ci saranno degli strascichi. Anche lo Scorpione oggi, 2 stelle, vive questa Luna dissonante, esattamente in quadratura, con un po’ di fastidio. Da parte vostra, questo senso di disagio, che provate nei confronti delle persone che vi hanno fatto del male, non solo è più che giusto, ma anche comprensibile. anche oggi è il caso di affrontare tutto con serenità.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 20-26 dicembre 2021/ Classifica segni Top: vergine...

Due stelle, infine, secondo le previsioni di Paolo Fox, per i nati sotto il segno dell’acquario. Questa Luna opposta porta qualche tensione di troppo. Attenzione con i collaboratori, con le persone che avete intorno. L’Acquario è il segno dell’indipendenza e della libertà, ma è anche il segno zodiacale che vuole ottimizzare le proprie capacità. L’Acquario non deve considerarsi Superman, perché l’Acquario anche a ottant’anni pensa di averne venti e quindi è normale che magari faccia delle cose in più rispetto ai propri coetanei. Spesso, fra l’altro, gli Acquario non hanno età, nel senso che comunque hanno una vitalità che si riconosce lontano un miglio. In questi giorni però forse è meglio essere un po’ cauti, soprattutto preferire i rapporti migliori e, se ci sono delle dispute in casa o sul lavoro, cercare di farsele scivolare addosso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA