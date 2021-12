Oroscopo Paolo Fox, segni top oggi 23 dicembre/ Ariete, gemelli, vergine…

Giorno super positivo per ariete, sagittario, gemelli, vergine, pesci e bilancia secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più famoso d’Italia ha fornito alcuni consigli per i segni suddetti che potranno godersi anche le prossime ore in totale serenità. 5 stelle per il segno dell’Ariete: certo non è una giornata che risolve tutti i problemi della vostra vita, ma si parte con buoni presupposti per il futuro e tra l’altro vi posso dire che alcune novità arriveranno anche prima del previsto!

Cinque stelle anche per i nati sotto il segno del sagittario che hanno in mente tante idee. Progetti e programmi sono già partiti o in ripartenza. I single devono farsi notare mettendo da parte dubbi e timori e tuffandosi in nuove conoscenza. 5 stelle per i Gemelli e anche per voi si prospetta un Natale “pochi ma buoni”, perché domani ci sarà una Luna contraria, quindi sarete sereni accanto a poche ma fidate persone. Decisamente sarà un Natale generoso e anche voi sarete generosi con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox: stelle positive per vergine, pesci e bilancia

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, la giornata di oggi 23 dicembre assegna 5 stelle ai nati sotto il segno della vergine. Si avvicina un Natale importante: la Luna sarà nel vostro segno con un bel cielo con Venere favorevole e in questo momento siete inattaccabili. Forse sarete proprio voi a farvi pesare un po’ di più nei prossimi giorni, soprattutto tra gennaio e febbraio. Se alcune situazioni arriveranno al limite, direte “basta!”.

4 stelle per il segno dei Pesci e con un cielo decisamente positivo! Dal 29 arriva questo Giove che mi piace tanto e vorrei che lo sfruttaste al meglio. I primi a beneficiarne saranno i nati di fine febbraio, però piano piano arriverà per tutti questa piccola emozione, questa piccola o grande fortuna che bisogna vivere al meglio. Se c’è stata una separazione è il momento di ripartire; se vi hanno fatto del male riceverete una giusta ricompensa. Questioni legali e personali possono andare meglio. 4 stelle, infine, anche per la Bilancia e finalmente con l’aria del Natale torna anche un po’ di serenità in casa! Se ultimamente qualcuno vi ha detto: “Ti trovo troppo cupo, ti trovo troppo puntiglioso”, forse non ha tutti i torti e forse in questo momento avete iniziato a studiare delle nuove strategie d’azione, per liberarvi di qualche peso e forse, anche per questo, siete più lontani da quella quiete finta, apparente, che avevate negli ultimi tempi: meglio arrabbiarsi e dire la verità, piuttosto che subire senza parlare.

