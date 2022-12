Oroscopo Paolo Fox settimana 12-18 dicembre 2022, I Fatti Vostri/ Classifica segni

Come ogni lunedì anche oggi andremo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox della settimana entrante, in questo caso 12-18 dicembre 2022, direttamente da I Fatti Vostri, con la relativa classifica dei segni. Partiamo subito così: “12esimo posto per il segno del Cancro. Vi ritrovate a pensare a quello che avete fatto o non avete fatto. Qualcuno di voi da quest’estate ha dovuto sopportare anche un problema fisico ed è affaticatissimo. State più tranquilli poi nel 2023 avrete un anno molto importante, soprattutto da marzo. Undicesimo posto per il Leone, esce da mille polemiche ma più vi danno addosso e più vi rafforzate, ne uscite vincenti. Anche voi ogni tanto state male e dovete recuperare, ed è quello che vi chiedo di fare in questo fine anno. Il 2023 sarà molto importante agli inizi ma in questi giorni organizzatevi al meglio”.

L’oroscopo di Paolo Fox per la settimana 12-18 dicembre 2022 prosegue con i nati sotto il segno dell’Ariete: “Decimo posto per l’Ariete, solo per pochi giorni sarete sotto pressione. E’ un momento in cui volete fare tante cose ma ne potete fare poche. Molti vorrebbero convivere, sposarsi o ufficializzare storie in piedi da tempo: entro la parte centrale del 2023 dovrete regolarizzarle. Se ci sono problemi legali andranno risolti. Nono posto per i Bilancia, queste stelle sono un po’ particolari perchè voi siete sempre troppo buoni. A volte questa gentilezza è scambiata per fesseria, in realtà la Bilancia è molto intelligente ma a volte dà un pochino troppo, date spazio solo ai rapporti sinceri”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI SETTIMANA 12-18 DICEMBRE 2022, CLASSIFICA SEGNI DA ACQUARIO A TORO

Continuiamo a scalare la classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox della settimana 12-18 dicembre 2022 con il segno dell’Acquario: “Ottavo posto per l’Acquario. Sono settimane particolari, quando certe situazioni iniziano ad essere pesanti cercherete di cambiare e di trasformarle, in ogni Acquario c’è un genio o un grande inventore, avete buone idee e recuperate sentimenti amorosi e piacevoli. Scorpione, settimo posto. Cielo interessante per i rapporti con gli altri, buone intuizioni e non prendetevela per tutto, ed in particolare a chi ha iniziato una nuova storia. Sagittario, sesto posto, avete un grande cielo. Avete organizzato molte cose nelle ultime settimane, avete ritrovato potere perso, seduzione, lavoro, organizzare al meglio qualcosa di interessante per contatti e viaggi”.

E come da tradizione chiudiamo la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox della settimana 12-18 dicembre 2022 con i segni al top: “Quinto posto per i Pesci. Adesso siete molto risoluti, o con me o contro di me. Si sta sbloccando una situazione perchè tanti di voi hanno pensato di essere soggiogati da agitazione o sfortuna ma non è così, dovete allontanare dalla vostra vita persone che vi hanno fatto del male. Quarto posto per i Gemelli, vi è dispiaciuto concludere un progetto, allontanarvi da alcune persone, soprattutto da chi ha più lavori e interessi, ma si prospetta un grande anno. Spero che non ci siano state turbolenze in amore. Vergine, state recuperando terreno: dovete sfogarvi ogni tanto in palestra. State ancora un po’ sotto pressione ma siete in recupero. Secondo posto per il Capricorno, grande forza, determinazione e successo che sta per arrivare. Invito i Capricorno a giocarsi le carte vincenti. Toro, primo posto. Torna su, progetti, programmi, buone idee, amore, tutte cose molto intriganti e fra il 24 e il 25 dicembre avrete una soddisfazione in più”.











