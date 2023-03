Oroscopo Paolo Fox, settimana 13-19 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri

Come ogni lunedì è giunto il momento di scoprire la classifica dei segni zodiacali, l’oroscopo della settimana 13-19 marzo 2023 a firma Paolo Fox: ecco le previsioni astrali direttamente dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario siate cauti, Vergine in attesa, Leone tensioni in amore

“12esimo posto per il Sagittario. Avete la sensazione che alcune certezze stiano cambiando, forse delle problematiche recenti, un po’ di tensione, o avete tante cose da fare. Vi consiglio di essere un po’ cauti soprattutto a inizio di questa settimana. Vergine, 11esimo posto. E’ un momento di attesa, se volete parlare di contratti, accordi, questioni economiche, non potete farlo. Qualcuno di voi potrebbe essere un po’ in lotta, questo stato di combattimento va tenuto sotto controllo ma giovedì arriva Venere e quindi il weekend sarà da trascorrere in maniera romantica. Leone, decimo posto. Nel weekend ci saranno dei limiti, se ci sono soprattutto tensioni d’amore. A volte anche voi esagerate con le provocazioni quindi calma, e questo vale sia per il lavoro quanto per l’amore: contrasti da superare”.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia sotto pressione, Gemelli incerti, Acquario cercate la libertà, Cancro il gioco sta cambiando

“Nono posto per i Bilancia. Vi siete ritrovati ad avere atteggiamenti che si sono riversati su di voi perchè sono stati sbagliati, siete aggressivi perchè vi sentite sotto pressione. Potrebbe nascere qualche conflitto: state bene con voi per stare bene con gli altri. Gemelli, ottavo posto. Chi deve iniziare un nuovo lavoro è un po’ incerto ma comunque i Gemelli si salvano sempre perchè hanno una capacità invettiva eccezionale. Acquario, settimo posto. Amate di più quando venite lasciati liberi, la libertà anche di andarsene. Alcune vessazioni l’Acquario non le accetta. Fine settimana particolare, lavoro potenziato. Sesto posto per il Cancro. Da poco sta cambiando il gioco e inizia ad essere a vostro favore: piccole riconferme e novità. Non c’è ancora la carta da firmare ma qualcosa in più è arrivato, quindi state sereni. Dal 16 con Giove favorevole avrete emozioni più vivaci”.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete in procinto di scelte importanti, Scorpione cercate prove d’amore, Toro in ascesa, Capricorno sfruttate il weekend, Pesci in arrivo certezze

La classifica dei segni zodiacali e l’oroscopo di Paolo Fox della settimana 13-19 marzo 2023 si conclude così: “Quinto posto per l’Ariete. Siete dei combattenti, volete sfidare il destino, avete la testa dura e poi vincete anche se siete un po’ Bastian contrario. Siete in procinto di fare scelte importanti. Quarto posto per Scorpione. Nel weekend forse qualche discussione a livello sentimentale ma va bene così perchè volete delle prove d’amore. Settimana interessante anche per il lavoro. Terzo posto per il Toro, continua l’ascesa. Avete idee geniali. Capricorno, secondo posto, sfruttate il weekend, attorno al 22 momento di nervosismo poi recupererete. Pesci, primo posto, spero che arrivino nuove certezze”.

