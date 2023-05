Oroscopo Paolo Fox, settimana 15-21 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri

Come ogni lunedì anche oggi andremo a fare il punto su quale sarà l’soroscopo di Paolo Fox per la settimana entrante, precisamente quella che va dalla data odierna, lunedì 15 maggio 2023, fino a domenica 21: ecco la classifica dei segni zodiacali da I Fatti Vostri.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario, Sagittario, Leone, Scorpione

“Acquario, 12esimo posto. A metà settimana sarete un po’ agitati, ci sono momenti in cui ci si sente sotto pressione. Bisogna mantenere la calma, c’è un piccolo scontro, volevate fare ciò che desiderate quindi se vi sono contrasti su famiglia e lavoro vi sentirete un po’ nervosi. Sagittario, 11esimo posto, siete un po’ agitati e avete deciso di chiudere tutto ciò che non va anche dopo anni. Il Sagittario comunque più si muove e più è contento. Leone, decimo posto, ci sono preoccupazioni verso la famiglia, dovete mettere in regola tante cose oppure portate avanti tutto voi. Mercoledì e giovedì due giornate sottotono, poi da giugno Venere nel vostro segno e ci sarà l’amore. Scorpione, nono posto. Necessità di fare buon viso a cattivo gioco se qualcosa non va. Non siete molto contenti di affidarvi al destino, chi non ha trovato l’amore è perchè non si concede, bene il weekend ma attenzione ai soldi”.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete, Gemelli, Pesci

“Ariete, ottavo posto, fretta è cattiva consigliera, volete portare avanti grandi progetti ma forse dovete fermarvi un attimo a riflettere. Dovete mettere in ordine dei conti, magari un contenzioso in corso, amore un po’ parcheggiato e forse è il momento giusto per risvegliarlo ma se una storia è in crisi aspettate giugno. Gemelli, avete qualche pensiero in più anche per voi stessi. Nonostante siete iperattivi in questo momento il corpo vi dice di aspettare. Non dimenticate l’amore che è importante. Pesci, sesto posto. Si consolidano opinioni e situazioni e c’è necessità di mettere tutto nero su bianco. Non si può più tornare sui propri passi: bisogna decidere con chi stare e dove stare. Non risparmiate le emozioni soprattutto domenica”.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia, Vergine, Toro, Cancro, Capricorno

L’soroscopo di Paolo Fox della settimana 15-21 maggio 2023, si conclude così: “Bilancia, quinto posto. Ne avete passate di tutti i colori negli ultimi tempi è la prima cosa che dovete pensare è che inizia una stagione di recupero proporzionale a quanto vissuto. Attenzione in amore. Vergine, quarto posto, c’è stato qualche problema ma alla fine andate avanti, dovete capire con chi stare e con chi è giusto fare, per i ragazzi è il momento in cui bisognerà mettersi in gioco magari in altre città e in altre situazioni. Terzo posto per il Toro, ottimo oroscopo per le relazioni, bel weekend in arrivo, Cancro non avete nulla da rimpiangere ma da sostituire, Capricorno, occupate tutti gli spazi della nostra vita, si parla solo di voi e date il meglio di voi stessi”.

