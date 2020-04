Oroscopo Paolo Fox, settimana 20-26 aprile/ Leone top, Ariete flop, Toro, Cancro e…

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, settimana 20-26 aprile: segni top

Ecco i segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 20 al 26 aprile 2020. Capricorno: si può portare avanti un progetto importante per quanto riguarda i sentimenti. Piano piano stanno cambiando anche le cose per quanto riguarda il lavoro. I prossimi giorni potrebbero però richiedere maggiore attenzione e concentrazione. Acquario: periodo molto interessante per i sentimenti, ci si vorrebbe mettere in gioco anche se il periodo non rende le cose facili. Il lavoro potrebbe portare a tante combinazioni interessanti per allargare i propri obiettivi verso il futuro. Toro: Giove favorisce la nascita di nuovi e interessanti rapporti. L’umore risente di un’atmosfera che si fa via via sempre più leggera. Sul lavoro bisogna spingere in questo momento visto che nella seconda parte dell’anno potrebbero arrivare delle conferme interessanti.

Gemelli, Leone, Vergine le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Gemelli: si esce da un momento stressante per quanto riguarda il campo dei sentimenti. Entro giugno sul lavoro si può risolvere un problema che sta dando particolari grattacapi. La Luna è nel segno e porterà dei vantaggi importanti dal punto di vista fisico. Leone: si potrebbero incontrare delle persone importanti e in grado di lasciare un segno nella vita. Le persone stravaganti ed eccentriche sono sempre quelle che attirano di più. Attenzione ai soldi e alle spese perché sul lavoro le cose non stanno andando come si vorrebbe. Diversi pianeti gravitano attorno al segno e formano uno scudo contro i disturbi fisici al momento. Vergine: secondo l’oroscopo di Paolo Fox il cuore di questo segno chiede grandi emozioni e delle conferme. Venere è in un transito complicato da gestire e dunque si cerca equilibrio. La parte centrale di questa settimana avrà una forza dirompente e permetterà di trovare degli accordi sul lavoro, con rapporti che verranno rinforzati.

Segno flop della settimana, oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e per l’oroscopo di Paolo Fox della settimana ecco i segni flop. Ariete: il lavoro e la famiglia hanno preso troppo la mente e reso difficile concentrarsi in amore. Per quanto riguarda la professione rimane molto importante agire seguendo il proprio istinto. Se si cercano nuovi spunti lavorativi serve l’aiuto di qualcuno. Attenzione alla pressione che potrebbe fare degli scherzetti. Bilancia: si deve assolutamente tenere sotto controllo la gelosia e il nervosismo in questo periodo, cose che possono scatenare dei problemi non indifferenti. Si cerca una nuova dimensione per quanto riguarda la professione, magari un qualcosa che offra maggiori stimoli rispetto a quelli visti fino a questo momento. Scorpione: transito particolare per Venere nel segno che potrebbe portare a vivere un momento neutro nei riguardi delle emozioni. Sul lavoro è un periodo in cui non si vede chiaro come si vorrebbe. Non ci sono limiti quando qualcuno chiede una mano, ma forse a volte sarebbe meglio anche tirare il fiato.

Che settimana è in arrivo per Sagittario, Cancro, Pesci secondo Paolo Fox nel suo oroscopo?

Sagittario: Venere è opposta, dunque bisogna fare attenzione perché ci potrebbe essere una svista in grado di far infuriare il proprio partner. Il lavoro in questo periodo può dare le soddisfazioni che mancano in questo momento per quanto riguarda i sentimenti. Qualche piccolo fastidio fisico per l’opposizione di Venere si sta verificando, ma si deve guardare avanti. Cancro: secondo l’oroscopo di Paolo Fox c’è poco tempo di stare con le persone importanti e con la famiglia. Sul lavoro la seconda metà di aprile sarà decisamente molto incisiva. Tra ottobre e novembre sarà importante raccogliere i frutti di quanto fatto durante tutto l’anno. Attenzione all’equilibrio psicofisico, serve una certa attenzione per non avere problemi. Pesci: si deve ritrovare lo slancio per quanto riguarda i rapporti di coppia. Questo però potrebbe rappresentare un problema per alcuni. Si deve dare ascolto alle proprie emozioni, evitando di cadere in errori evitabili.



