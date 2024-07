Oroscopo Paolo Fox settimana 20-27 luglio 2024/ Novità positive sul lavoro per Ariete e Cancro

Oroscopo Paolo Fox lavoro, come andranno le cose la prossima settimana

Si rinnova l’appuntamento con l’esperto di astri e zodiaco, che ha aggiornato i suoi seguaci con le previsioni astrali per quanto concerne i prossimi giorni, in particolar modo la settimana 20-27 luglio 2024 e le novità sul lavoro, tra i segni analizzati nel dettaglio da Paolo Fox troviamo tutti i principali componenti, che godranno di fatti nuovi sul lavoro, cerchiamo di capire nello specifico cosa cambierà:

ARIETE: ha il Sole di nuovo a favore, il periodo è giusto per mettersi in gioco dal punto di vista lavorativo, la Luna inoltre riporta vigore dal punto di vista sentimentale, avrete molta energia da sfruttare.

TORO: Paolo Fox nel suo oroscopo aggiorna anche su questo segno, anticipando come possano cambiare alcune cose in amore, mentre potrebbero variare i riferimenti sul lavoro, non è il caso di affrontare liti e discussioni.

GEMELLI: potreste avere un’intuizione vincente con Giove che è approdato nel vostro segno, le eventuali nuove proposte andranno valutate con attenzione, la fine del mese di luglio vi richiede di fare le cose con la massima calma ed evitando strapazzi.

CANCRO: potete fare appoggio sulla Luna favorevole, c’è una situazione che appare in miglioramento, le discussioni in questi giorni lasciano il tempo che trovano, evitate facili e inutili stress.

PESCI: fate attenzione alla dissonanza di Mercurio, alcune storie d’amore potrebbero vivere un periodo di crisi mentre sono in ripresa le questioni di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni degli altri segni per 20-27 luglio 2024

Si prosegue poi con gli aggiornamenti astrali per i prossimi giorni che ci catapulteranno verso la fine del mese, vediamo cosa accadrà agli altri segni:

VERGINE: meglio che non affrontiate i problemi tutti insieme, fate attenzione al colpa del nervosismo dissonante, tornate ad avere ampia fiducia negli altri che potrebbe aiutarvi nelle varie cose di tuti i giorni.

BILANCIA: vi manca un po’ di energia in particolar modo quando si torna a parlare di sentimenti, il momento richiede pazienza sul lavoro perché scende in campo una Luna dissonante che potrebbe causare qualche rallentamento.

SCORPIONE: affrontate con calma le questioni di carattere economico, Giove molla la vostra opposizione secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, regnerà un po’ di confusione in voi.

SAGITTARIO: avete la Luna dissonante e cercate di risolvere alcune questioni professionali, il Capricorno invece potrebbe sentire una certa insofferenza dal punto di vista lavorativo, ci sono vortici e mulinelli di passione in campo.

ACQUARIO: vedrà il ritorno di un certo equilibrio sentimentale mano a mano che si avvicinerà il mese di agosto e Venere mollerà l’opposizione.

CAPRICORNO: potreste essere assaliti da una certa insofferenza sul fronte lavorativo, le aspettative sul vostro conto sono alte e ora andranno avanti le richieste sul lavoro.

