Oroscopo Paolo Fox, settimana 22-28 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri

Come ogni lunedì è tempo di andare a scoprire insieme l’oroscopo della settimana di Paolo Fox , precisamente quello del 22-28 maggio 2023. L’astrologo è stato ospite anche oggi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, svelando la sua classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario, Toro, Pesci

“Sagittario, siete un po’ spaesati e strani. La cosa più importante è trovare nuovi stimoli. Voi amate tentare la sorte, anche fare cose diverse, ma ovviamente c’è un rischio. Siete un po’ folli da questo punto di vista e rivoluzionate la vita. In futuro scelte diverse rispetto al passato, ci saranno dubbi che poi diventeranno certezza. In amore da giugno chi salvi si può, avrete un grande fascino. Toro, siete molto stanchi. Ci vorrebbe un po’ di vacanza, qualcosa di bello, soprattutto se avete affrontato tante cose. Gli impegni pesano di più, ma attenzione a non privilegiare la parte pragmatica al resto. Pesci, decimo posto, in discussione alcune vostre presunte certezze. A volte vi è capitato di pensare all’adolescenza, ad un amore che non c’è stato… il ricordo spesso spezza la possibilità del futuro, quindi non dovete privarvi di nuove emozioni o dannarsi se qualcosa non è andata bene nel passato”.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario, Leone, Scorpione

“Nono posto per l’Acquario. Già settimana scorsa eravate un po’ giù, e ora c’è impellente bisogno di fare cose nuove. Siamo anche un po’ bastian contrario. Leone, ottavo posto, piccole tribolazioni da risolvere, l’attesa di una conferma di lavoro. Bisogna capire cosa vi hanno promesso, c’è un ritardo sui tempi dovuto a situazioni esterni. Se dovete lottare per ritrovare tranquillità fatelo, mentre in amore aspettate giugno prima di mettere in discussione un rapporto. Scorpione, c’è stata un po’ di diffidenza di recente. Alcune scelte fatte di corsa seguendo magari qualche suggerimento, non sono del tutto serene. Siete un po’ perplessi sul futuro ma non bloccati, se avete un grande incarico avete paura di non farcela perchè siete molto autocritici”.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine, Ariete, Capricorno, Bilancia, Cancro, Gemelli

L’soroscopo di Paolo Fox della settimana 22-28 maggio si conclude con i segni migliori: “Vergine, settimana tranquilla, dovete lasciarvi un po’ andare. A volte voltando pagina si scoprono capitoli nuovi se non ci si annoia. Ariete, quinto posto, potrete avere buone soddisfazioni. Non mettete troppo ai ferri corti un amore. Dal prossimo mese qualcosa di più. Capricorno, quarto posto, potete fare promesse e mantenerle, cielo importante per tutto tranne che per l’amore. Terzo posto Bilancia. Sentite che potete farcela, ritrovate energia, recupero anche se avete avuto un danno. Cancro, siete belli e positivi, amori in corso, e primo posto per Gemelli, periodo giusto per organizzare estate e autunno, attenzione ai soldi, unico lato un po’ sottotono”.

