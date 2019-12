Oroscopo Paolo Fox, settimana 24-29 dicembre/ Quali sono i segni al top?

I segni in al top dal 24-29 dicembre secondo l’oroscopo Paolo Fox

La classifica dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri, ecco i segni a top della settimana dal 24-29 dicembre. Capricorno: le donne di questo segno sono tosti, gli uomini ancora di più. Si incamera energia. Chi ha notato crepe dall’anno scorso ora quelle sono sanate. Lavori di risanamento dell’ego già dall’estate. Più si punta in alto e più si trovano persone invidiose. C’è stata fatica negli ultimi mesi per portare avanti quanto si voleva e si è raggiunto. Se si è su un nuovo progetto si vivrà un bel successo. Acquario: le giornate di martedì e mercoledì saranno buone con la Luna nel segno domenica. Saturno farà una comparsata alla metà del 2020 per poi entrare nel segno alla fine dell’anno. Questo è il segno dei conti, ci si troverà allora di fronte a una situazione di scelta. Toro: si rivesta il gusto estetico su tutto il resto, c’è voglia di vivere bene e si fa bene perché la vita è breve e la si deve godere bene a prescindere da età, epoche e convenzioni. Urano è nel segno e da un po’ si è rinunciato alle regole.

Pesci, Vergine, Sagittario: segni in crescita dell’oroscopo

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora a dare uno sguardo ai segni in crescita. Vergine: al segno le feste danno fastidio perché non si lavora. Per questi il lavoro è già una festa e quindi non si vorrebbe finire mai di farlo. Si è tecnici nel programmare il futuro e non si deve avere paura in questo periodo. Si apre un grande spettacolo. C’è una grande prova da superare. Chi ha già un progetto lo deve perfezionare. Chi vuole un figlio o sposarsi deve agire. Giovedì e venerdì sono importanti anche per la fortuna negli incontri. Sagittario: il premio arriverà il 24 e il 25. La vigilia sarà importante con le stelle che hanno regalato qualcosa di speciale che durerà ancora per molto. Il miglior regalo per questo segno è la libertà e le persone che riescono a concederla. Pesci: molti già dall’inizio di dicembre sentono che è cambiata l’aria attorno. Magari non è successo niente di eclatante, ma è proprio il segno ad agire diversamente di fronte a questo.

