Oroscopo Paolo Fox settimana 25-30 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 25 al 30 dicembre 2022

Cosa prevedono le stelle per l’ultima settimana del 2022? Anche durante le feste non può mancare l’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che attraverso, le pagine del settimanale DiPiù, condivide le previsioni dal 25 al 30 dicembre. Cosa devono aspettarsi i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per gli ultimi giorni dell’anno? Il famoso astrologo dà qualche suggerimento per vivere al meglio le prossime giornate, sia per quanto riguarda la sfera professionale che quella privata. Si parte con il segno del Sagittario. Le stelle vi regalano una grande capacità di resistenza e voglia di recuperare il tempo perduto. Gli incontri sono favoriti: preparatevi perché arriverà un gennaio intrigante per i rapporti d’amore.

Oroscopo Paolo Fox settimanale, 25-30 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Sagittario e Capricorno, l’oroscopo Paolo Fox della settimana

Per quanto riguarda la vita di coppia dei nati sotto il segno del Sagittario è il momento di arrivare a fare una scelta definitiva, considerando le stelle attuali. Se avete vissuto per anni una relazione ufficiosa ora potrete definirla una volta per tutte. Per quanto riguarda il lavoro, arriverà un impegno importante tra gennaio e febbraio. Giove torna attivo e non mancheranno le occasioni per iniziare nuovi progetti. I nati sotto il segno del Capricorno hanno Sole, Luna, Mercurio e Venere nel segno: possono nascere grandi amori o amicizie piacevoli. Tra le coppie c’è chi ha già in mente un grande progetto tra maggio e agosto. Per quanto riguarda il lavoro, il Capricorno recupera su più fronti.

Oroscopo Paolo Fox settimanale, dal 25 al 30 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 25-30 dicembre: Acquario e Pesci

Ecco le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 25 al 30 dicembre. Da gennaio Venere entrerà nel segno dell’Acquario. Le storie che nascono ora forse non sono ancora robuste, ma non bisogna scoraggiarsi. Per quanto riguarda la professione, la Luna sarò nel segno a Natale: una buona intuizione arriva entro la fine dell’anno. Chi vuole iniziare un nuovo lavoro avrà la possibilità di mettersi in gioco. I nati sotto il segno dei Pesci possono vivere nuovi incontri senza troppi ripensamenti. Le festività aiutano l’amore. Le coppie più fortunate pensano a un figlio o una nuova casa. Chi si è separato non è più preda di emozioni negative. Sul lavoro, i pEsci devono pensare al futuro, arriveranno le soddisfazioni che meritate.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 dicembre 2022/ Toro, Acquario, Leone e Scorpione

© RIPRODUZIONE RISERVATA