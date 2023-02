Oroscopo Paolo Fox, settimana 27 febbraio-5 marzo 2023/ Classifica I Fatti Vostri

Come ogni lunedì anche oggi l’astrologo Paolo Fox ha svelato quale sarà l’oroscopo della settimana, in questo caso, per il periodo 27 febbraio-5 marzo 2023. Direttamente dalla piazza de I Fatti Vostri scopriamo la classifica dei segni zodiacali per i prossimi sette giorni.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia giornate particolari, Gemelli pensierosi

“Bilancia, ultimo posto perchè sono giornate particolari. C’è qualche piccola difficoltà ma marzo e aprile secondo l’oroscopo sono due mesi in cui bisognerà tenere testa a qualche preoccupazione. Se vi pestano i piedi e se pensate che il vostro criterio di giustizia sia un po’ compromesso inevitabilmente potreste diventare polemici. Forse meglio tacere che dire cose sbagliate. Gemelli, un po’ pensierosi, potrebbero esservi tensioni. Siete molto sensibili e quando c’è un piccolo dispiacere assorbite tutto. Sono giornate di riflessione, stiamo per arrivare ad un periodo nuovo, e dovrete rivedere le vostre scelte in senso positivo: seconda parte dell’anno migliore”.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine serve relax, Cancro in tensione, Capricorno rifiatate

“Vergine, 10imo posto. Tra marzo e aprile sarete tra i segni che si dovranno un po’ fermare. Voi non conoscete sosta, volete sempre fare ma ci sono dei limiti, ci vuole un po’ di relax. Voi comunque siete i più increduli nei confronti dei segni zodiacali, quindi potreste anche fregarvene. Cancro, nono posto. Tensioni, il mondo emotivo dei nati cancro è infinito, voi vi lasciate coinvolgere dagli eventi, dalle passioni. Per qualche settimana dovrete fare i conti con il destino. Attenzione però perchè da tarda primavera avremo un oroscopo grande e importante, forse questa è una fase di depurazione. Capricorno, ottavo posto. Avrete grandi novità in tarda primavera, ma dovete fare un check up delle vostre idee e potenzialità, rischiate di fare troppo e arrivare esausti e magari trascinare piccoli malesseri. Bisogna ritrovare l’equilibrio”.

Oroscopo Paolo Fox, Toro anno importante, Sagittario assumetevi responsabilità, Acquario in cerca di relazioni, Scorpione, problemi con amore e amicizie? Pesci ad una svolta, Ariete chi vi ferma? Leone occasioni e ambizioni

Chiudiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana 27 febbraio-5 marzo 2023 con i segni al top: “Toro, settimo posto. Questo è un anno importante, un cielo per capire cosa volete fare nei prossimi mesi. Sesto posto per il Sagittario, stagione in cui dovrete assumervi responsabilità, dovete fare tutto da soli: si cresce quando non si ha più la protezione, questo è il momento. Quinto posto per l’Acquario, cielo importante per relazioni, amicizie anche per l’amore. Scorpione dovrebbe trovare il bandolo della matassa se ci sono stati problemi d’amore o d’amicizia. Pesci, siete ad una svolta, dal 7 marzo arriva Saturno e vi dice cosa tenere o buttare della vostra vita. Ariete, due stelle, chi vi ferma? Potete macinare successo. Primo posto per il Leone, stelle regalano occasioni, ambizioni e anche incontri speciali”.

