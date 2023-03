Oroscopo Paolo Fox, settimana 27 marzo-2 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri

E’ lunedì 27 marzo 2023 e come ogni primo giorno della settimana anche oggi andremo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox. In diretta su Rai Due, dal programma I Fatti Vostri, l’astrologo più famoso della tv ha svelato la sua classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia settimana da tenere controllo, Leone occhio all’amore, Scorpione siete critici

“Bilancia, siamo all’ultima fase, la sterzata. Tutto ciò che avete vissuto in maniera conflittuale vi sarà riconosciuto. C’è chi ha vissuto in maniera polemica un amore, c’è chi ha parlato troppo perchè ha tenuto dentro tutto… quando si parla sinceramente si appare un po’ deboli, una settimana da tenere sotto controllo. Leone, non vedete l’ora che un avversario si metta da parte. Ci sono dei personaggi che non vi valutano positivamente ma voi non vi fissate su queste situazioni. In amore va ricucito uno strappo, magari avete visto meno la persona amata, e vale anche per il rapporto genitori-figli. Scorpione, critici anche nei confronti di voi stessi. Voi osservate molto voi stessi e a volte vi fate troppo del male e non capite che certe situazioni non nascono per colpa vostra. Dovete porre dei paletti e dei limiti, soprattutto se ci sono persone che vi infastidiscono”.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno scegliete giusti collaboratori, Cancro mancano certezze, Ariete non vi fermate mai

“Capricorno, se avete delle richieste da fare o avete in ballo un progetto importante, dovete scegliere i collaboratori migliori, ma molte persone non sono d’accordo con voi. Spesso il Capricorno cerca di fare le cose da solo ma non sempre è possibile: non vedo l’ora che arrivi maggio quando avrete una spinta in più. Cancro, avete una sensibilità eccezionale, voi riuscite a dire anche quando siete in silenzio. A volte quando non avete una visione chiara di ciò che vi circonda, rimanete confusi. Un po’ di recupero in amore ma dal punto lavorativo siamo sempre nella fase promesse: nero su bianco nulla, sarete fra i premiati di maggio. Ariete, segno che non si ferma mai, sta sempre nel caos e se non c’è caos lo create. Smascherate le persone ipocrite pungolandole un po’, le tartassate: non esagerare fra martedì e mercoledì”.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli brillanti, Acquario sentimenti da rivedere, Sagittario in recupero, Vergine cambia il lavoro? Pesci più sicuri, Toro riconferme e bel cielo

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana 27 marzo-2 aprile, e la relativa classifica dei segni zodiacali, si conclude così: “Gemelli, sesto posto. Siete brillanti e forti, uno dei vostri punti di forza è la simpatia ma quando ci sono un po’ di pensieri sul lavoro non si può essere sempre carini con tutti. Se avete il musetto un po’ lungo chi vi sta attorno non ci deve rimanere male: cercate di capire che anche loro hanno bisogno di un aiuto. Acquario, sentimenti da rivedere. Si possono fare progetti importanti per lavoro e relazioni, ci sono soluzioni in arrivo entro maggio, l’unico neo è che vi stancate, avete bisogno di cambiare e servono innovazioni se no sbuffate. Sagittario, prove vinte con un weekend importante, c’è un grande recupero, e possibile proposta d’amore, Vergine terzo posto ma potrebbero cambiare ruoli, mansioni, stile di lavoro, orari, secondo posto per i Pesci, nuove regole ma siete più sicuri rispetto al passato, primo posto per il Toro, cielo molto vivace, entro l’estate nuove progetti, riconferme e comunque poi dipende da voi”.

