Oroscopo Paolo Fox, settimana 3-9 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri

E’ giunto come sempre il lunedì della nuova settimana e ciò significa che anche oggi andremo a fare il punto con il nuovo oroscopo di Paolo Fox in vista del periodo 3-9 aprile 2023. Il noto astrologo della tv si è accomodato nella piazza de I Fatti Vostri snocciolando la sua personale classifica dei segni zodiacali.

La Cina si infiltra nell'economia italiana/ Investimenti segreti con prestanome

Oroscopo Paolo Fox, Leone serve riflessione, Bilancia ci sono tensioni, Capricorno dovete farvi aiutare, Scorpione dietro c’è un grande cuore

“Leone, vi trovate di fronte a situazioni particolari. C’è qualcuno forse in casa o in famiglia che non ve la racconta giusta: oroscopo che comporta qualche riflessione. Bilancia, cielo strano, ci sono tensioni. Convinto che avete già ricevuto qualcosa, vi scivolano addosso le cose ma dalla fine dell’anno scorso alcune situazioni sono cambiate in famiglia, chiudete la porta ed apritene un’altra. Decimo posto per il Capricorno. Vi siete fermati un attimo per capire quali persone possono darvi un po’ di più, volete fare sempre le cose da soli ma molte vanno fatte almeno in due. Scorpione, nono posto. C’è chi non farà più la stessa cosa, magari c’è un rinnovo di contratto in ballo. Se non lavorate è probabile alcune spese, a volte dovete discutere. Siete un po’ critici con voi stessi ma dietro vi è un grande cuore”.

“Riforma fiscale: meno tasse a chi assume e investe”/ Leo “Bonus per chi è in regola"

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli mettete a posto degli accordi Cancro vi state rialzando, Acquario nervosetto, Sagittario tornate ai vecchi tempi

“Gemelli, ottavo posto, ne pro ne contro. Necessità di mettere a posto degli accordi, state aspettando delle questioni. Dovete ritoccare qualcosa che c’è già. Ogni tanto vi alzate con la luna storia. Cancro, piano-piano risalite l’onda, non vedo l’ora di arrivare a maggio quando ci saranno grandi novità e grande occasioni, chissà che già non sia in arrivo una buona notizia. Tendete l’orecchio verso le opportunità che potrebbero crescere nei prossimi giorni. Acquario, un po’ nervosetto, attenzione al weekend: dovete sempre fare cose diverse. Forse siete un po’ in fermento per una proposta e attenzione a non discutere in famiglia. Sagittario, quinto posto. Non giocate in solitaria ma grazie alle esperienze e al contatto con gli altri. Se non sentite più lo stimolo vuol dire che qualcosa non quadra, bisogna quindi tornare ai vecchi tempi. Cielo importante nel weekend”.

SPY BANCHE/ 18 aprile, l'Ue pronta a facilitare "l'eutanasia" delle banche medio-piccole

Oroscopo Paolo Fox, Pesci serve determinazione, Ariete arrivando soldini? Toro amati e approvati, Vergine cambiamenti in corso

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana 3-9 aprile 2023 con i segni migliori dei prossimi giorni: “Pesci, quarto posto. Può capitare un’occasione, una bella proposta o magari in famiglia non vi è una persona che vi sta comunicando un prossimo evento. Ogni tanto vi bloccano i ricordi, voi siete vittime dei ricordi. Bisogna essere duri e farsi avanti con determinazione. Ariete, terzo posto, magari arriva qualche soldino, da maggio conti a posto. Secondo posto per il Toro, siete molto amati e approvati. Vergine, primo posto, ci sono cambiamenti di mansioni, ruoli, orari, lo discuterete nei prossimi due mesi. Ciò che vi preoccupava il mese scorso ora non vi tange. E poi l’amore, venerdì e sabato soprattutto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA