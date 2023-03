Oroscopo Paolo Fox, settimana 6-12 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri

Come ogni lunedì è giunto il momento di scoprire assieme l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana 6-12 marzo 2023, quella che inizia ufficialmente oggi. L’astrologo è stato ospite del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, svelando la sua personale classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario, ridimensionamento in corso, Bilancia sfida il destino, Leone sotto pressione

“12esimo posto per il Sagittario. C’è stato un ridimensionato fra fine febbraio e primi di marzo, ma vi siete resi conto che sono cambiate situazioni attorno a voi. Di recente avete dovuto cambiare rotta, non si finisce mai di crescere, è un momento di crescita e di nuovi orientamenti. Bilancia, 11esimo posto. Siete in sfida con un destino, con un ex, un collega di lavoro. Queste opposizioni andranno via in poche settimane quindi non fate gesti azzardati. Se vi istigano potreste reagire, vi consiglio un po’ di pausa per poi avere stelle più valide. Leone, decimo posto. Avete tante cose per la testa. Se è un momento che non offre grandi risorse, un ambizioso come il Leone sta male. Questo periodo è come se vi dovesse portare spunti che però non sono arrivati e per questo siete sotto pressione. Se volete fare una richiesta, fatela entro metà maggio, fine settimana contorto”.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno rallentamento provvisorio, Cancro nervosetto, Vergine riavvicinatevi a chi vi sta attorno, Pesci, Saturno in arrivo

“Capricorno, è un periodo un po’ strano soprattutto in famiglia e nelle relazioni con gli altri, ma voi andate dritti per la vostra strada. E’ solo un rallentamento provvisorio. Cancro, avete una sensibilità maggiore. I nati sotto il segno del Cancro non se le fanno scivolare addosso le cose, nel fine settimana siete stati un po’ nervosetti. Comunque una conferma arriverà, da maggio stelle importanti. Vergine, settimo posto. Avete fatto tanta fatica, siete in pausa di riflessione, osservate, siete psicologi nati. Se avete dimenticato un amore o se di recente vi siete concessi più spazio per il lavoro, riavvicinatevi a chi vi sta attorno. Pesci, sesto posto. Saturno è in arrivo, farà comodo e vi porterà qualcosa di più, Luna fastidiosa ma passerà”.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli momento del divertimento, Ariete chi vi ferma più? Acquario cautela con i soldi, Toro vincenti, Scorpione sensazioni positive

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana 6-12 marzo 2023 si chiude con i segni al top: “Gemelli, quinto posto, allegria e curiosità le vostre ancore di salvezza. E’ il momento giusto per fare divertire gli altri. Quarto posto per l’Ariete. Chi vi ferma più? Guai a fermarlo, in questo momento avete idee favolose ma circondatevi di idee positive e di persone che vi portano lontani. Acquario, terzo posto, piccole soddisfazioni e gratifiche, qualcosa si muove soprattutto da metà maggio. Un po’ di cautela con i soldi. Secondo posto per il Toro, iniziative vincenti. Discutete spesso perchè avete un progetto da realizzare e se vi sono persone che si defilano all’ultimo le prendete per il bavero. Scorpione, sensazioni positive, relazioni importanti, nel fine settimana anche l’amore”.

