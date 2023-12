Oroscopo Paolo Fox, settimana dal 18 al 24 dicembre 2023/ Pesci fortunatissimi, problemi per Ariete, Cancro..

Oroscopo Paolo Fox, dal 18 al 24 dicembre 2023: Ariete, Leone, Toro, Gemelli

Oggi è iniziata ufficialmente la settimana che anticipa il Natale, e a I Fatti Vostri è arrivato puntuale il momento più atteso: l’oroscopo di Paolo Fox. Il noto volto televisivo ha reso note le previsioni che vanno dal 18 al 24 dicembre, per tutti i segni zodiacali.

Ariete: Settimana difficile per questo segno che deve superare qualche tensioni e piccoli fastidi nella propria quotidianità. In amore dovrà recuperare il tempo perduto ritagliandosi del tempo per il partner, mentre a livello economico potrebbe avere qualche intoppo di troppo. Con Mercurio dissonante, sarà meglio risparmiare! Leone: Questo periodo natalizio non sarà totalmente sereno dal punto di vista famigliare. Dovrà mettere da parte il suo orgoglio e il suo carattere per venire incontro ai propri affetti, soprattutto in amore. Giove non sarà proprio dei migliori in questa settimana.

Toro: Momenti incerti per questo segno, soprattutto in amore dove cercherà maggiori certezze e stabilità. Venere sembra incerto. Gemelli: Leggero recupero per questo segno che ha avuto un inizio mese piuttosto turbolento. Nonostante Marte sia in opposizione, le cose andranno a migliorare nella settimana di Natale. Molto bene sembra procedere, invece, in amore.

Oroscopo Paolo Fox, dal 18 al 24 dicembre 2023: Sagittario, Cancro, Capricorno, Vergine

Paolo Fox si è poi concentrato sui segni di mezza classifica e il loro andamento per questa settimana dall’aria natalizia.

Sagittario: L’amore andrà a gonfie vele con Venere radiosa nel corso della settimana, ma non dovrà strafare e cercare di evitare qualsiasi attacco di gelosia. Cancro: Mercoledì e Giovedì saranno giornate piuttosto pesanti e opprimenti per questo segno zodiacale. Il 2024 si prospetta un anno di cambiamenti e occorre prendere decisioni piuttosto rilevanti per il proprio futuro.

Capricorno: Sta risalendo da un periodo piuttosto faticoso a tutti i livelli. Il prossimo anno, però, potrebbe essere ricco di novità importanti e, anche l’amore avrà un suo peso. Vergine: Con Saturno in opposizione non sarà semplice, l’importante è non farsi prendere dallo sconforto e dalla negatività. E’ il momento ideale anche per cercare l’amore e l’anima gemella.

Oroscopo Paolo Fox, dal 18 al 24 dicembre 2023: Bilancia, Scorpione, Acquario, Pesci

Paolo Fox ha poi svelato i segni più fortunati di questa settimana che precede Natale.

Bilancia: Questo segno si ritroverà a difendere le persone che ama e avrà sempre successo in questa settimana, dato l’innata predisposizione per la difesa. Scorpione: Alla grande Venere per questo segno zodiacale che regalerà un fine settimana piuttosto gradevole e ricco di sorprese interessanti.

Acquario: Uscirà da un periodo piuttosto turbolento e, questa settimana, ritroverà l’amore. Pesci: Questa settimana sarà scoppiettante e positiva per gli amici dei Pesci, con la Luna nel segno oggi e domani tutto è possibile.











