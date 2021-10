Oroscopo Paolo Fox settimanale 1-7 novembre 2021/ Classifica segni flop: ariete…

Oroscopo Paolo Fox dal 1° al 7 novembre 2021: la classifica settimanale

Settimana sottotono quella dal 1° al 7 novembre 2021 per i nati sotto il segno dell’ariete, toro, leone, bilancia, sagittario e acquario. Come ogni settimana, torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che, sul settimanale DiPiù Tv, svela l’andamento dei prossimi sette giorni. Per i nati sotto il segno dell’ariete saranno giorni importanti per rivedere qualcosa in amore. Il weekend, in particolare, sarà ricco di ansie e discussioni, ma sarà meglio evitare discussioni inutili. Sul lavoro, le cose non sono andate come previsto, ma è necessario guardare con fiducia al futuro.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 1-7 novembre 2021/ Classifica segni Top: gemelli...

Secondo l’oroscopo Paolo Fox sarà una fase di recupero in amore per i nati sotto il segno del toro che, tuttavia, dovranno mettere da parte la diffidenza e le delusioni del passato per riaprire totalmente il cuore ai sentimenti. sul lavoro, alcuni progetti potrebbero essere saltati o qualcosa potrebbe essere cambiato. E’ il momento di mantenere la calma. Settimana impegnativa, invece, per il leone che avrà tante cose da fare non trovando spazio per i sentimenti. Anche sul lavoro è il momento di mantenere la calma, soprattutto per quelli che aspettavano un trasferimento che potrebbe non essere arrivato.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 ottobre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Settimana flop per bilancia, sagittario e acquario

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, la settimana dal 1° al 7 novembre sarà agitata per i nati sotto il segno della bilancia che avranno voglia di lasciarsi andare ai sentimenti, ma si sentiranno ancora frenati dalle delusioni del passato. Sul lavoro periodo ancora incerto soprattutto per le numerose spese da affrontare.

Per il sagittario, la prima settimana di novembre, porterà la capacità di fare delle scelte che saranno fondamentali per il futuro. Tuttavia, potrebbe arrivare un incontro importante per il futuro sentimentale. Secondo l’oroscopo Paolo Fox anche il lavoro comincia ad annoiarti e i prossimi giorni potrebbero essere importanti per avanzare proposte importanti. Infine, settimana sottotono anche per i nati sotto il segno dell’acquario che, in amore, non riescono a fare il primo passo con la persona per la quale provano interesse. Settimana non favorevole neanche per il lavoro dove sarà necessario mantenere la calma e stare attenti alle spese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

© RIPRODUZIONE RISERVATA