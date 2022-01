Oroscopo Paolo Fox settimanale 10-16 gennaio 2022/ Classifica segni Flop: cancro…

Oroscopo Paolo Fox dal 10 al 16 gennaio 2022: la classifica settimanale

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 10 al 16 gennaio pubblicate dal settimanale DiPiùTv, i nati sotto il segno dell’ariete vivranno giorni di riflessione soprattutto in amore. Il passato continua a bussare alla vostra porta, ma ora è arrivato il momento di dimenticare. Nei prossimi giorni non mancherà l’occasione per capire se avete davvero ritrovato la voglia di rimettervi in gioco. Con l’arrivo della primavera, però, qualcosa si muoverà e ci sarà l’occasione per fare nuove conoscenze. Piccole insoddisfazioni sul lavoro dove sarà necessario mantenere la calma per non buttare tutto all’aria.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox i nati sotto il segno del toro hanno ancora bisogno di tempo in amore per provare a non essere prevenuti di fronte a nuove conoscenze che arriveranno nei prossimi giorni. Sul lavoro, chi avrà voglia di dare una svolta alla propria vita professionale, avrà l’occasione per farlo, ma dovrà fare attenzione alle spese. Settimana tra alti e bassi per il cancro che in amore vivrà un momento agitato soprattutto se in passato ci sono stati già problemi. I single, invece, potranno capire che un’amicizia è diventata qualcosa di più importante. Sul lavoro servirà pazienza di fronte ad un progetto da rivedere.

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno del leone saranno alle prese con una settimana particolare per l’amore. Da una parte le stelle consigliano di lasciarsi andare a nuove emozioni e, dall’altra, di mantenere un discreto distacco. Non mancheranno momenti complicati soprattutto per mancanza di tempo da dedicare alla vita di coppia. Settimana tesa in amore per la bilancia che potrebbe essere un po’ indecisa. Saranno giorni di grande agitazione e solo il weekend riporterà un po’ di calma. Sul lavoro, non mancheranno gli impegni, ma anche le novità.

Infine, secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, per i nati sotto il segno dello scorpione, la settimana dal 10 al 16 gennaio 2022 porterà un po’ di tensione. Avete voglia di vivere rapporti a metà e non impegnarvi totalmente. Non sempre, tuttavia, ci riuscirete perchè alcune situazioni vi coinvolgeranno. Sul lavoro, infine, ritroverete l’energia che sembrava smarrita.



