Oroscopo Paolo Fox settimanale 10-16 gennaio 2022/ Classifica segni Top: gemelli…

Oroscopo Paolo Fox: la classifica settimanale dal 10 al 16 gennaio 2022

Seconda settimana del 2022 e nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox che, come ogni domenica, torna puntuale per fornire i giusti consigli per affrontare la settimana che va dal 10 al 16 gennaio. Quali segni zodiacali vivranno una settimana serena all’insegna della positività sia per i sentimenti che per la sfera professionale? a svelare tutto è Paolo Fox che, nelle previsioni pubblicate dal settimanale DiPiùTv, prevede dei giorni tranquilli per i nati sotto il segno dei gemelli. Nuove conoscenze vi faranno capire cosa cercate davvero in una relazione mentre sul lavoro sarà opportuno fare un compromesso. Tuttavia, le giornate del weekend saranno ideali per fare nuovi rogetti.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox l’amore promette grandi cose per la vergine che avrà in mano il proprio destino. Chi avrà voglia di lasciarsi andare dovrà trovare anche il coraggio di buttarsi anche in nuove conoscenze. Situazione interessante per il lavoro soprattutto per chi ha un’attività pubblica. Buona settimana anche per i nati sotto il segno del sagittario sia in amore che sul lavoro. Avete voglia di vivere nuove emozioni e nuove avventure e il modo per farlo arà aprirsi a nuove conoscenze. Sul lavoro ci sarà finalmente l’energia giusta per dare il via a nuovi progetti.

Giornate solari per capricorno, acquario e pesci. Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Una settimana top è quella che attende i nati sotto il segno del capricorno secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. I single avranno voglia di lasciarsi andare all’amore e avranno l’occasione di rimettersi in gioco a patto che cancellino dubbi, ansie e paure del passato. Sul lavoro ci sarà il favore delle stelle per fare quel salto di qualità che sognate. Giorni positivi anche per l’acquario che in amore ama le storie in cui non manca il brivido. I single avranno l’occasione di sbloccare il proprio cuore e lasciarsi andare alle emozioni. Sul lavoro ci sarà un accordo da rivedere, ma l’ottimismo non manca.

Infine, secondo l’oroscopo Paolo Fox anche i nati sotto il segno dei pesci vivranno una settimana tranquilla. In amore, dopo un periodo in cui ci sono state delle gradi discussioni, è arrivato il momento di non guardare più al passato e andare avanti. Le occasioni non mancheranno per i single, ma sarà necessario coglierle al volo. Buon momento anche per il lavoro dove è arrivato il momento di raccogliere i frutti di vecchie promesse.



