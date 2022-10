Oroscopo Paolo Fox settimanale 10-16 ottobre/ Ariete, Toro, Bilancia e Capricorno

Oroscopo Paolo Fox settimanale 10-16 ottobre: alti e bassi per Ariete e Toro in amore

Carissimi Ariete, l’oroscopo di Paolo Fox settimanale, pubblicato sulla rivista Diva, non sembra molto generoso con voi, assegnandovi 3 stelle. Infatti, con l’opposizione di Venere così tanto opprimente, sembra che in amore i contrasti saranno veramente all’ordine del giorno, occhio. Specialmente domenica dovrete guardarvi bene dal litigare in famiglia, non ne ricavereste nulla di buono. Dopo il 16 tutto migliorerà, tenete duro. Sul lavoro sembrate stanchi e sopraffatti, anche qui non si possono escludere piccoli litigi, occhio alla posizione in cui potreste rischiare di mettervi.

3 stelle anche per voi amici del Toro, almeno secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox settimanale. In amore, in particolare, non vi sentite ancora tranquilli, specialmente voi che avete attraversato una qualche crisi nell’ultimo periodo. State soprattutto attenti a ciò che dite e fate nel fine settimana. Sul lavoro tutto procede complessivamente bene, mentre da martedì in poi potrebbe migliorare. Se aveste una qualche idea da proporre o richiesta da avanzare, allora fatelo da metà settimana in poi, potreste ottenere qualcosa di importante! La stanchezza non mancherà, riposate.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 10-16 ottobre: Bilancia e Capricorno alla resa dei conti in una qualche situazione

Amici della Bilancia, 3 stelle vi attendono in queste sette giornate in base all’oroscopo di Paolo Fox settimanale pubblicato su Diva. Giove vi sta mettendo piuttosto in difficoltà in questo periodo, è vero, ma non dovrebbe costituire un grosso problema per l’amore. Qualche litigio vi attende ma in generale dovreste riuscire ad incassare tutti i colpi senza ripercussioni tangibili nel vostro futuro. Sul lavoro qualcosa recentemente vi ha sconvolti e forse ora state ancora cercando di rimettere assieme i vostri pezzi. Continuate a farlo, perché tra poco tutto dovrebbe migliorare e dovreste farvi trovare pronti! Occhio a lunedì e a domenica, non sfidate la sorte o il destino.

Anche voi amici del Capricorno vi trovate davanti ad un oroscopo di Paolo Fox settimanale da 3 stelle. In queste sette giornate sarà piuttosto complesso per voi riuscire a mantenere la calma, ma cercate di stare almeno attenti a cosa dite al vostro partner, sempre che ci teniate alla relazione. Il lavoro, però, sembra essere interessato da qualche importante occasione o novità, che nel concreto sarà ulteriore motivo di stress, ma che vi darà qualche vantaggio a lungo termine. Per ora cercate di guardarvi anche un po’ dalle spese superflue, meglio non tirare troppo la corda in un periodo poco vantaggioso.











