Oroscopo Paolo Fox settimanale 10-16 ottobre / Gemelli, Leone, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox settimanale 10-16 ottobre: novità per i Gemelli single, Leone al top sul lavoro

L’oroscopo di Paolo Fox settimanale, pubblicato come d’abitudine sulla rivista Diva, assegna 5 ottime stelle a voi amici dei Gemelli! L’amore sembra essere protagonista di questa nuova settimana, con Marte che vi regalerà un generale rinnovamento della passionalità, ottimo per far ripartire con il piede giusto una relazione in crisi. Luna favolosa nel fine settimana per tutti voi single alla ricerca di novità. Sul lavoro persisterà quel problema economico che sembra interessarvi da tempo, ma il 13 e il 14 saranno giornate veramente molto fortunate!

5 stelle anche per voi amici del Leone in questo nuovo oroscopo di Paolo Fox settimanale! Occhio all’amore, perché iniziare una relazione in questo periodo non porterebbe nulla di piacevole, mentre tra martedì e mercoledì le coppie di vecchia data dovrebbero stare attente alle polemiche sterili. Weekend di fuoco in vista, con una passionalità travolgente. Giove sarà ottimo per il lavoro, regalandovi una concretezza veramente importante e vantaggiosa, ma le fortune più importanti in questo campo vi attendono nei primi 6 mesi dell’anno prossimo, preparatevi!

Oroscopo Paolo Fox settimanale 10-16 ottobre: periodo di novità e rinnovamenti per Scorpione e Sagittario

Carissimi Scorpione, le previsioni per il vostro oroscopo settimanale secondo Paolo Fox, vi assegnano 5 stelle! Gli amori che nascono in questo periodo saranno parecchio travolgenti e gli astri sembrano garantirgli anche una buona durata, quindi occhi aperti! Martedì e mercoledì vi potreste sentire leggermente sottotono, ma se non vi faceste abbattere, allora, vi attenderà anche un fine settimana ottimo! Sul lavoro il periodo non sembra essere molto vantaggioso, magari iniziate a valutare qualche nuova strada, o delle soluzioni nuove ai problemi che vi assillano da tempo.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale, pubblicato sulla rivista Diva, voi amici del Sagittario goderete di sette giornate da 5 stelle! In amore avrete dalla vostra sia Venere che Mercurio, e quale occasione migliore per mettersi in gioco se non questa? Specialmente voi single che siete soli da tempo dovreste iniziare a rimboccarvi un pochino le maniche, in vista di una domenica fortunata! Sul lavoro, invece, vi attende un periodo poco favorevole, nel quale forse vi troverete a rivalutare alcuni aspetti della vostra carriera. Occhio al nervosismo attorno al 13 e 14.











