Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-16 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-16 settembre 2022: Scorpione ha voglia di amare

Cosa succederà secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale dei giorni dal 11 al 16 settembre al Bilancia, Sagittario e Scoprione? Partiamo con i nati sotto il segno della Bilancia. Per i single: Venere continua un percorso molto bello e non bisogna trascurare il fatto che da fine settembre sarà nel tuo segno. Non impegnarti in situazioni difficili: a volte è l’ostilità di una persona, o la sua lontananza, a eccitare la tua fantasia. Ma se vuoi vivere bene, ritrova la giusta complicità. Chi è in coppia, invece: deve trovare un pò di desiderio di stare insieme e venerdì sarà una giornata interessante. Aggiusta le situazioni che ti preoccupano senza scaricare l’ansia in famiglia. Una piccola bugia verrà scoperta domenica. Infine il mondo del lavoro: la tua attività è sottoposta a oscillazioni e cambiamenti di un certo rilievo: ecco perchè devi essere disponibile anche a scegliere strade diverse dalle solite.

Passiamo al segno dello Scorpione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale per i single: c’è voglia di amare, e molto, visto che adesso Venere non è contraria. Sarebbe opportuno, però, capire che cosa è successo ad agosto, mese che ha creato piccoli disagi, oppure amori part-time, di cui non c’è più traccia. Venere è tornata amica: buona la sensualità. Per chi è in coppia: agosto è pesante per molti: serve complicità. Venere non è più contraria e il desiderio di amore fa scaturire l’idea di mettere in gioco i progetti. Potremo definirla la quiete dopo la tempesta. Domenica chiarimenti. La professione: se lavori per un’azienda è probabile che tu abbia voglia di cambiare, ma per ora questo non è possibile. Potrebbero cambiare i riferimenti: il tuo animo è un pò in subbuglio.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-16 settembre 2022: Sagittario ha Giove favorevole nel segno

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale per i nati sotto il segno del Sagittario. Per i single: una persona nei prossimi giorni potrebbe sembrarti diversa da come la avevi immaginata. O magari, alcune emozioni cambieranno: capita spesso di iniziare una storia con grande entusiasmo e poi perdere colpi strada facendo. Non tirare troppo la corda venerdì. Per chi è in coppia: sabato e domenica smussa ogni polemica sul nascere. Venere può portare momenti di malumore: non perdere questa agitazione per mancanza d’amore, c’è solo l’ansia per i cambiamenti che stai mettendo in atto. Infine la professione: con Giove favorevole è un buon momento per un cambiamento nella vita professione. Chi ha una attività a tempo indeterminato potrebbe già aver ricevuto una conferma.

