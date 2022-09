Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-16 settembre 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-16 settembre 2022: Capricorno soddisfazioni in vista

Cosa succederà secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale dei giorni dal 11 al 16 settembre al Capricorno, Acquario e Pesci? Partiamo con i nati sotto il segno del Capricorno. Per i single: Venere è finalmente favorevole, con un picco massimo di passionalità che potrebbe nascere attorno a mercoledì. Il problema è la stanchezza: ti stai impegnando molto nel lavoro, ma bisogna lasciare spazio alla vita privata. Nasce un nuovo sentimento: devi risvegliare la passionalità. Per la vita di coppia: Venere rimette in gioco i sentimenti e offre la possibiltà di riprendere in mano la situazione. Mantieni viva la comunicazione con il tuo amore, con la tua famiglia. Progetta rinnovamenti nella vita privata e nel lavoro. Passiamo alla professione e al lavoro: soddisfazioni in vista, opportunità, ma giovedì non tutti saranno amici. Scegli le persone giuste, evita chi ora ti asseconda perchè sei affidabile e poi sparirà senza dire grazie.

Passiamo al segno dell’Acquario. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale per i single: Agosto non è stato memorabile: meglio dimenticare, ritrovare il gusto e la freschezza di un amore vissuto senza troppi tormenti. Le storie che nascono ora sono importanti, rinfrancate dalla luce di una maturità che non vuole dire per forza noia. E’ difficile passare inosservati in questo momento. Per le coppie: cielo importante per chi vuole un figlio, sposarsi, convivere, ma ora che Venere non è più opposta molti vorranno rimettersi in gioco. Chi era in crisi torna a vivere una fase serena. Favoriti i progetti insieme. Professione: per molti è iniziato un rinnovamento totale, ancora più stimolante perchè adori metterti in gioco facendo cose diverse. Notevole l’intuito, c’è voglia di svecchiare un progetto.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-16 settembre 2022: Pesci fatti scivolare le cose addosso

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale per i nati sotto il segno dei Pesci. Per i single: in questi non è facile stare calmi. Un nuovo transito di Venere in opposizione porta qualche piccolo disturbo o magari l’idea di avere sopravvalutato una conoscenza, un’amicizia. Doppia attenzione dovrebbe essere riposta nei legami che hanno vissuto complicazioni.

Per chi è in coppia: c’è un disagio da superare, l’idea di aver dato di più di quello che si è ricevuto. Venere mette in risalto le complicazioni di un rapporto. Se c’è una grande passione, bisogna stare attenti alla lontananza. Infine il lavoro: se hai una fatto una richiesta per cambiare potrebbe non essere stata accolta, o ci sarà da aspettare un pò. C’è tempo per le grandi battaglie. Cerca di farti scivolare le cose addosso.

