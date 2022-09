Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-16 settembre 2022/ Previsioni: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-16 settembre 2022: Ariete nuove conoscenze in arrivo

Cosa succederà secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale dei giorni dal 11 al 16 settembre al Ariete, Toro e Gemelli? Partiamo con i nati sotto il segno del Ariete. Per i single: le nuove conoscenze sono belle ed emozionanti. Mi auguro che agosto abbia già portato una bella storia e che settembre la riconfermi. Se non è così puoi sempre vivere alla giornata. Hai paura di lanciarti in un legame? Sarebbe davvero un peccato sprecare questo oroscopo. Per chi è in coppia: anche le storie in crisi possono tentare un recupero. Oppure, perchè non cercare una nuova strada? Le complicazioni che possono nascere ora sono di tipo economico, le spese in famiglia, la casa e via. Infine lavoro: la tua vitalità raddoppia e dovresti avere ricevuto una bella proposta. Con queste stelle si può andare avanti bene: di recente, c’è stata una situazione un pò pesante per i soldi.

Passiamo al segno del Toro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale per i single: chi è solo da tempo dovrebbe darsi da fare, anche perchè c’è un bellissimo aspetto di pianeti che da martedì scalda l’aria. Venere è tornata attiva e mercoledì e giovedì saranno importanti. Tutto dipende poi dalla buona volontà; chi perde tempo o cercare amori impossibili non ottiene niente. Per chi è in coppia: se la tua storia d’amore è importante, nel giro di poche settimane riuscirai a fare grandi progetti. Possibile fare anche il punto della situazione per chi vuole sposarsi o fare un figlio. Buone notizie anche per i separati. Infine il lavoro: la cosa che ti secca di più è rimetterti a fare cose che hai già fatto, dimostrare quello che già tutti sanno. Hai davanti diverse settimane di forza; giocatele al meglio.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-16 settembre 2022: Gemelli polemiche in arrivo

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale per i nati sotto il segno dei Gemelli. Per i single: Venere ha iniziato un transito strano, polemico: se il tuo cuore è ancora solo penso che non avrai voglia di metterti in gioco o ti limiterai a relazioni part-time. Non sei tipo da stare solo a lungo, però è anche giusto che tu non disperda le tue energie con persone inutili.

Per chi è coppia: alcune coppie sono un pò a rischio, soprattutto se ci sono state tensioni irrisolte: parlo di Pesci e Sagittario. Massima prudenza venerdì quando la Luna nel segno potrebbe diventare fonte di polemiche. Infine lavoro: devi andare avanti per la tua strada. Marte è nel segno, e così hai una bella capacità di programmare eventi. Ma resta una forte agitazione da tenere sotto controllo.

